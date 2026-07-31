擊劍／亞青少盃台北站登場 中華隊拚主場佳績

2026年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站，今天起至8月2日在台北體育館點燃戰火，吸引362名選手報名參賽；其中中華隊精銳盡出，期盼主場勇奪佳績。

亞洲青少年盃是亞洲擊劍總會認證U17（Cadet）國際積分賽，堪稱亞洲青少年選手重要國際競技舞台，今年巡迴賽分別於新加坡、烏茲別克、馬來西亞及台灣等地舉辦，而這次共有362名選手報名參賽，尤其參賽國家數與總人數皆創近3年新高，展現台灣舉辦國際擊劍賽事能量。

值得一提的是，地主中華隊派出173名選手參戰，包含男子銳劍青少年組全國積分排名第1的邱哲瀚、男子鈍劍青少年組全國積分排名第1的鍾堃煒及男子軍刀青少年組全國積分排名第1的廖品宥，力拚主場拿下佳績。

中華民國擊劍協會指出，此屆賽事全面依循亞洲擊劍總會國際競賽規範辦理，從場地配置、競賽流程、裁判制度、醫療支援到選手動線等各項細節，皆比照國際賽事規格執行，盼促進台灣潛力新星與各國選手交流機會，提升台灣擊劍國際能見度。

擊劍協會理事長陳炳甫補充，近年台灣青少年選手在亞洲及世界各級賽事表現持續進步，未來協會將持續爭取更多亞洲及世界級賽事來台舉辦，打造台灣成為亞洲重要的擊劍競技與交流平台。