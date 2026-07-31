高球／徐薇淩起伏震盪收71桿 英國公開賽首輪第26名

高球好手徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽最終場英國女子公開賽首回合震盪起伏，抓4博蒂、吞1柏忌，也有1次3柏忌，繳出平標準71桿，暫並列第26名。

總獎金1000萬美元（約新台幣3.24億元）的英國女子公開賽（AIG Women's Open）於英格蘭蘭開夏郡（Lancashire）登場，台灣僅曾雅妮、徐薇淩獲參賽資格，其中曾雅妮2010、2011年奪冠，而31歲的徐薇淩生涯第9度參賽，以去年的並列第6表現最佳。

徐薇淩首回合下場就抓博蒂入袋，前6洞打完一度高居前3名，可惜在第8洞吞下第1個柏忌；轉場後在第12洞抓博蒂，沒想到接著在第14洞連續下沙坑，最後吞3柏忌。

落後領先者7桿的徐薇淩告訴中央社記者，第14洞開球就掉沙坑，打出沙坑後又掉另一個沙坑，後續花2桿才切上球道，上果嶺又2推，自嘲「這就是玩沙的一天。」

不過，心理素質極強的徐薇淩在第15洞第2桿，頂著179碼逆風，直接攻上果嶺距洞口僅2呎，最終順利抓博蒂，稍稍彌補前一洞的遺憾。

徐薇淩表示，除了那個3柏忌以外，整體不算太差，這座球場沙坑很多，明天開球時還是須特別小心。

曾雅妮則開球不佳，上球道率僅50%，全場吞6記柏忌，繳出77桿、暫並列第128名，距晉級線仍有段差距。

此外，近況甚佳的韓國好手柳海蘭原以低於標準5桿的66桿領先，但後續泰國選手提蒂卡（Jeeno Thitikul）飆出賽史在這座球場最低紀錄64桿，擠下柳海蘭，單獨位居領先。