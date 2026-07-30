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台北羽賽／獲頒10萬獎金全數捐出 周天成盼把榮耀化為正能量
剛在BWF超級1000系列中國大陸羽球公開賽締造歷史奪冠的我國羽球一哥周天成，今天於台北羽球公開賽男單16強再傳捷報，以21：17、22：20直落二擊退馬來西亞新銳尤陽，收下8強門票。
不僅連續兩周打出佳績，賽後中華羽協榮譽理事長張國祚特別頒發10萬元獎金給周天成，而他也當場宣布將獎金全數捐給法務部矯正署台南少年觀護所，將這份榮耀轉化為社會正能量。
周天成透露，過去隨教會志工走訪監獄關懷時，結識現任台南少觀所所長許國賢，得知這群青少年極需關心，「希望這筆錢能幫他們購置裝備、請教練帶領，學會新技能並藉由羽球走回正軌。」張國祚深受感動，隨即宣布加碼贊助30支球拍與100打羽球，共同擴大善意。
至於連續作戰的體能挑戰，周天成笑稱前晚因賽程延誤，治療完已半夜兩點，次日戰術就是「睡晚一點」發揮奇效，他在次局憑藉網前壓制與節奏切換化解危機，順利拿下勝利。
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