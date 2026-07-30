快訊

美股早盤／低接買盤湧現！指數齊揚 微軟噴高15%、台積ADR勁升

短線賣壓沉重！台勝科、大量等4檔明起進「二次處置」 52檔列注意股

聽新聞
0:00 / 0:00

台北羽賽／獲頒10萬獎金全數捐出 周天成盼把榮耀化為正能量

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華羽協榮譽理事長張國祚（右）頒發10萬元激勵獎金，肯定周天成（左）勇奪中國公開賽男單冠軍。圖／中華羽協提供
中華羽協榮譽理事長張國祚（右）頒發10萬元激勵獎金，肯定周天成（左）勇奪中國公開賽男單冠軍。圖／中華羽協提供

剛在BWF超級1000系列中國大陸羽球公開賽締造歷史奪冠的我國羽球一哥周天成，今天於台北羽球公開賽男單16強再傳捷報，以21：17、22：20直落二擊退馬來西亞新銳尤陽，收下8強門票。

不僅連續兩周打出佳績，賽後中華羽協榮譽理事長張國祚特別頒發10萬元獎金給周天成，而他也當場宣布將獎金全數捐給法務部矯正署台南少年觀護所，將這份榮耀轉化為社會正能量。

周天成透露，過去隨教會志工走訪監獄關懷時，結識現任台南少觀所所長許國賢，得知這群青少年極需關心，「希望這筆錢能幫他們購置裝備、請教練帶領，學會新技能並藉由羽球走回正軌。」張國祚深受感動，隨即宣布加碼贊助30支球拍與100打羽球，共同擴大善意。

至於連續作戰的體能挑戰，周天成笑稱前晚因賽程延誤，治療完已半夜兩點，次日戰術就是「睡晚一點」發揮奇效，他在次局憑藉網前壓制與節奏切換化解危機，順利拿下勝利。

周天成 榮耀 獎金

延伸閱讀

台北羽賽／周天成、麟榤配晉級8強 王齊麟再邀李洋來觀賽

台北羽賽／林俊易連退奧運奪牌名將晉8強 亞運時盼到場為林昀儒加油

羽球／BWF中國公開賽 周天成首戰楊燦拚晉級

台北羽賽／周天成深夜終於登場！直落二退同胞壓軸闖16強

相關新聞

台北羽賽／獲頒10萬獎金全數捐出 周天成盼把榮耀化為正能量

剛在BWF超級1000系列中國大陸羽球公開賽締造歷史奪冠的我國羽球一哥周天成，今天於台北羽球公開賽男單16強再傳捷報，以21：17、22：20直落二擊退馬來西亞新銳尤陽，收下8強門票。

足球／「我付出了鮮血與生命」！內馬爾告別16年巴西國家隊生涯

昨日34歲巴西傳奇球星內馬爾（Neymar）在南美俱樂部盃中，在對陣委內瑞拉中央大學的比賽中替補上陣，最終幫助桑托斯以4：2擊敗對手晉級16強，下一輪將對上厄瓜多球隊馬卡拉。然而，內馬爾賽後也向媒體談及自己的國家隊未來，表示將來不再為巴西效力，正式確認結束國家隊生涯。

霹靂舞／巴黎奧運雙金牌領銜 世界四大冠軍齊聚高雄

高雄市政府運動發展局攜手青年局，串聯「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」及「2026高雄霹靂舞國際大賽」，推出一系列國際街舞賽事、多元運動體驗及街舞文化活動，其中2026高雄霹靂舞國際大賽更將邀請世界四大冠軍齊聚高雄，邀請市民朋友一起走進街舞、參與運動，打造兼具競技、文化交流與全民參與的城市盛典。

緯來電視網攜手高中體總 四年轉播四大聯賽正式啟動

學生運動聯賽轉播正式邁入嶄新里程碑，緯來電視網與高中體總今天共同舉辦「115-118學年度學生運動聯賽轉播暨行銷發布記者會」，正式宣布未來連續四個學年度，HBL高中籃球聯賽、JHBL國中籃球聯賽、HVL高中排球聯賽、JHVL國中排球聯賽、HFL中等學校足球聯賽（11人制）、HSL中等學校女子壘球聯賽、HDC全國中等學校熱舞大賽及全國中等學校3X3籃球賽，將由緯來體育家族及緯來電視網APP提供完整的電視與網路平台轉播，打造全方位、多平台的學生運動觀賽服務。

台北羽賽／被球迷應援聲嚇到 邱品蒨僅睡5小時仍搶下8強門票

儘管昨天32強賽打完回到家準備就寢已經是凌晨兩點，但台北公開賽羽球女單第一種子邱品蒨，今天在16強賽面對日本選手水津愛美，仍是在休息不足的情況下，以21：13、18：21、21：14險勝，繼6月初的印尼公開賽後再度安抵8強。

足球／從天才少年到巴西隊史射手王！回顧內馬爾16年國家隊傳奇生涯故事

現年34歲的巴西足球傳奇內馬爾（Neymar）昨日正式宣布退出巴西國家隊，將不會再披上「森巴軍團」戰袍，為長達16年的國家隊生涯畫下句點。儘管留下巴西隊史最多的80顆進球，但他始終未能帶領球隊奪下夢寐以求的世界盃冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。