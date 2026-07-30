霹靂舞／巴黎奧運雙金牌領銜 世界四大冠軍齊聚高雄

高雄市政府運動發展局攜手青年局，串聯「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」及「2026高雄霹靂舞國際大賽」，推出一系列國際街舞賽事、多元運動體驗及街舞文化活動，其中2026高雄霹靂舞國際大賽更將邀請世界四大冠軍齊聚高雄，邀請市民朋友一起走進街舞、參與運動，打造兼具競技、文化交流與全民參與的城市盛典。

今天記者會由台灣霹靂舞潛力新星Bboy NAK擔任開場，Willy、Benson、尹尹霹靂舞表演，搭配RiRi、菲菲精彩街舞展演，展現街舞文化的熱情與活力，象徵2026高雄街舞系列活動正式展開。首先登場將是青年局8月15日至16日「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」；8月21日接續舉辦「高雄國標舞國際公開賽 台灣站」；最後由運發局8月29日至30日壓軸，舉辦「2026高雄霹靂舞國際大賽」，邀請世界四大冠軍齊聚高雄，歡迎全國民眾8月一起走進高雄，感受世界級街舞盛事的魅力。

「2026高雄霹靂舞國際大賽」最大亮點是四位世界冠軍舞者首度台灣同台，首屆奧運霹靂舞男子冠軍Phil Wizard以及女子冠軍Ami、2025Red Bull BC One全球總決賽冠軍Issin以及2025 WDSF霹靂舞世界錦標賽冠軍Shigekix等四位世界冠軍齊聚高雄，堪稱歷屆最豪華陣容之一。賽事總獎金高達新臺幣150萬元，預計吸引來自世界各地好手參與，展現高雄打造亞洲具影響力霹靂舞品牌賽事的企圖與實力。

今年賽事首度移師衛武營國家藝術文化中心戲劇院舉辦，將霹靂舞賽事帶進國際級劇場，為選手提供頂級的競技舞台以及觀眾劇場級視聽效果感受。除精彩賽事外，今年活動更與全球領先運動娛樂串流平台DAZN合作於衛武營榕樹廣場打造DAZN FanZone，規劃全民運動體驗區、展演舞台區、戶外轉播區及品牌互動攤位，號召家長帶小朋友參加小小運動DJ、運動主播體驗，更適合全家一起參與跆拳有氧、霹靂舞有氧運動、KPOP舞蹈、NBA電競遊戲及霹靂舞教學等多項運動體驗。現場亦準備豐富互動好禮，更有機會抽中韓國SIDIZ人體工學椅贊助人氣商品。

衛武營副總監謝瑞香表示，衛武營不只是一座表演藝術場館，更是讓不同世代、不同文化相遇的舞台，邀請大家，8月29、30日一起來衛武營，跟著節奏，讓高雄與世界共舞。

青年局林楷軒局長表示，「雄爭舞鬥」首度與國際知名賽事 BOTY合作，除了延續指標性多元舞風的排舞賽事與 OPEN STYLES BATTLE 外，更增設 BREAKING 團體及個人賽事。今年也特別與「高雄霹靂舞國際大賽」串聯， BREAKING 1 ON 1 與 OPEN STYLES 1 ON 1 項目奪冠的選手，可直接獲得高雄霹靂舞國際大賽的「種子參賽權」，為台灣青年舞者打造直通國際舞台的競技通道。

運發局長侯尊堯表示，高雄市與運動部合作持續透過舉辦國際品牌賽事，邀請世界級選手來臺交流，持續提升高雄、台灣國際能見度。運發局與青年局通力合作讓更多市民朋友接觸街舞、參與運動，共同打造亞洲具影響力的霹靂舞品牌賽事及國際街舞交流城市。特別感謝運動部「臺灣品牌國際賽事計畫」經費支持，並感謝中華電信、隆大營建、友友建設、歐美建設、郡都建設、協勝發建設、堅山建設、萬家福、韓國SIDIZ人體工學椅、Doobiest、舒跑等企業夥伴共同投入國際賽事與全民運動；同時感謝青年局、高雄捷運等合作夥伴攜手打造國際街舞盛會。最後感謝黃捷、賴瑞隆立委服務處、陳慧文議員服務處的代表蒞臨出席記者會。

「2026高雄霹靂舞國際大賽」採免費索票入場，凡完成索票並入場觀賽的民眾，即可獲得DAZN七天免費觀看禮物卡，無論透過手機、平板或聯網電視，隨時享受多元國際運動賽事。誠摯邀請全國民眾踴躍索票，走進高雄衛武營，近距離欣賞世界頂尖霹靂舞選手對決，更能體驗DAZN FanZone豐富互動、抽限量大獎，共同感受高雄夏日最熱血的街舞盛典。

高雄今夏迎來國際街舞盛事，運發局攜手青年局推出系列國際街舞賽事，今天記者會台灣好手進行表演。圖 / 高雄市政府運動發展局提供

高雄今夏迎來國際街舞盛事，運發局攜手青年局推出系列國際街舞賽事。圖 / 高雄市政府運動發展局提供