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緯來電視網攜手高中體總 四年轉播四大聯賽正式啟動

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
企業全力相挺學生運動聯賽。圖／主辦單位提供
企業全力相挺學生運動聯賽。圖／主辦單位提供

學生運動聯賽轉播正式邁入嶄新里程碑，緯來電視網與高中體總今天共同舉辦「115-118學年度學生運動聯賽轉播暨行銷發布記者會」，正式宣布未來連續四個學年度，HBL高中籃球聯賽、JHBL國中籃球聯賽、HVL高中排球聯賽、JHVL國中排球聯賽、HFL中等學校足球聯賽（11人制）、HSL中等學校女子壘球聯賽、HDC全國中等學校熱舞大賽及全國中等學校3X3籃球賽，將由緯來體育家族及緯來電視網APP提供完整的電視與網路平台轉播，打造全方位、多平台的學生運動觀賽服務。

緯來電視網與高中體總完成115至118學年度合作簽約，象徵雙方攜手推動學生運動賽事轉播與行銷邁入全新階段。高中體總由剛卸任的第六屆會長胡劍峯與新任第七屆會長陳勝利共同出席，見證學生運動發展的重要傳承。活動中，緯來電視網與高中體總特別致贈紀念品予胡劍峯會長，感謝其多年來對高中學生運動聯賽及基層體育發展的投入與貢獻，也象徵雙方將攜手開啟下一個四年合作的新篇章。

記者會首度公開115至118學年度學生運動聯賽全新年度精神口號「現在就，超越自己」，並同步首播全新年度形象宣傳影片。影片匯集四大聯賽歷年來最熱血、最感動的精彩畫面，呈現學生運動員一次次挑戰極限、突破自我的歷程，也傳遞「昨天的成績不是終點，而是今天再出發的起點」的核心理念，鼓勵每一位學生運動員勇敢迎向挑戰，持續突破自我、超越極限。

為呼應緯來電視網繼102學年度以來再次承擔學生運動聯賽轉播重任，主辦單位特別邀請102學年度球員代表回到熟悉的舞台，包括102學年HBLMVP，畢業於能仁家商，現效力於新北國王隊的「微笑射手」簡祐哲，以及101學年拿下HVL MVP，同時連續在101及102兩個學年率領東山高中締造二連霸的曾琬羚，共同分享學生時期站上決賽舞台的珍貴回憶。

值得一提的是，兩人當年比賽的精彩表現，都是透過緯來電視網的鏡頭呈現在全國觀眾眼前；多年後再次回到緯來舞台，不僅勾起無數球迷共同回憶，更象徵學生運動精神與榮耀的世代傳承。

曾琬羚表示，多年來對排球的熱愛始終沒有改變，希望每位學弟妹都能珍惜站上球場的每一刻，全力以赴、不留遺憾。簡祐哲勉勵所有學生運動員：「球場上最大的對手永遠是自己，只要勇於挑戰、持續突破，就能創造屬於自己的精彩時刻。」兩人的分享，也與今年全新精神口號「現在就，超越自己」相互呼應。

緯來電視網與高中體總今天共同舉辦「115-118學年度學生運動聯賽轉播暨行銷發布記者會」。圖／主辦單位提供
緯來電視網與高中體總今天共同舉辦「115-118學年度學生運動聯賽轉播暨行銷發布記者會」。圖／主辦單位提供

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