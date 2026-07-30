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台北羽賽／被球迷應援聲嚇到 邱品蒨僅睡5小時仍搶下8強門票
儘管昨天32強賽打完回到家準備就寢已經是凌晨兩點，但台北公開賽羽球女單第一種子邱品蒨，今天在16強賽面對日本選手水津愛美，仍是在休息不足的情況下，以21：13、18：21、21：14險勝，繼6月初的印尼公開賽後再度安抵8強。
過去3站都一輪遊的邱品蒨，昨天在台北公開賽首輪賽事被安排在倒數第三場出賽，在歷經三局苦戰後，比賽結束時已經接近晚間10點，在今天下午3點將再度提拍上陣的情況下，她僅睡了短短5小時就起床準備，沒想到又遭遇3局苦戰。
談到前兩輪賽事都打了三局才勝出，且今天還是在休息不足的情況下登場，邱品蒨在搶下8強門票後說：「要睡覺的時候已經兩點多，早上七點多我就起來了，今天到第三局後面時有點咬不住只能硬撐。不過這是選手不免俗都會碰到的，我之前也有遇過一次，這時候就是考驗選手的恢復能力。」
邱品蒨坦言，以運動員來說自己已經算是有點年紀，恢復上一定會有點影響，加上這次身為女單頭號種子壓力也確實較大，導致第二局失誤後有點放不開手腳，是必須要調整的地方。
邱品蒨也直言今天地主球迷的龐大應援聲，讓身為「I人」的她有點害怕，「不過總算禮拜五又有賽程了，前幾場都是很快就輸掉只能去練球，真的是久違了。」
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