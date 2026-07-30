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台北羽賽／三組混雙晉8強衝擊純本土首冠 李佳馨另求平安完賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
李佳馨／吳冠勳挺進台北公開賽混雙8強賽。記者劉肇育／攝影
李佳馨／吳冠勳挺進台北公開賽混雙8強賽。記者劉肇育／攝影

台北羽球公開賽今天展開16強賽程，其中率先結束的混雙賽事，共有3組台灣組合晉級到8強賽，將全力衝擊首座混雙純本土冠軍，其中李佳馨／吳冠勳在今天就拍退馬來西亞組合晉級，談到兩年前在4強賽腳踝大扭傷退，上周又在中國大陸公開賽被擊中眼睛坐救護車離場，讓李佳馨直言，這次目標就是平安完賽。

本賽季至今僅在馬來西亞名人賽打進過8強的李佳馨／吳冠勳，本周以地主身分在台北小巨蛋出賽打出好表現，在前兩輪皆以直落二擊敗馬來西亞組合晉級，與葉宏蔚／詹又蓁、楊博軒／胡綾芳攜手挺進到8強賽。

談到合拍兩年多來狀況起起伏伏，李佳馨透露，「這陣子其實我們狀態沒有很好，加上比賽一直來，訓練狀態也沒能調整起來，這已經有點成為我們的瓶頸，加上我們又沒有教練，就覺得那就用平常心打這場比賽。跟之前比起來，我們現在溝通上有找到一點平衡點，各自的想法也比較能走在一起。」

吳冠勳則直言，能夠在主場出賽感覺非常的好，即使今天兩局開局都一度處於劣勢，但在溝通後就能改善問題，「這次難得能夠在這裡比賽，當然希望能爭取多打幾場，讓支持我的人或是家人朋友多看幾場。」

對於兩年前曾與葉宏蔚聯手打進混雙4強賽，但卻以腳踝扭傷退場，李嘉馨也透露今年賽事另外一大目標就是「平安完賽」，「因為上禮拜在中國我就是被打到眼睛，坐救護車離場，所以其實我也沒有多想，就是享受比賽。」

台北羽球公開賽過去我國僅有程文欣與美國搭檔吳俊明拿下過金牌，還不曾有過純本土陣容奪冠，在今年共有3組人馬晉級到8強的情況下，將有機會衝擊純本土首冠。

混雙 李佳馨 台北 籃球

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