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足球／從天才少年到巴西隊史射手王！回顧內馬爾16年國家隊傳奇生涯故事

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西足球傳奇內馬爾昨日宣布退出巴西國家隊，為長達16年的國家隊生涯畫下句點。 歐新社。
巴西足球傳奇內馬爾昨日宣布退出巴西國家隊，為長達16年的國家隊生涯畫下句點。 歐新社。

現年34歲的巴西足球傳奇內馬爾（Neymar）昨日正式宣布退出巴西國家隊，將不會再披上「森巴軍團」戰袍，為長達16年的國家隊生涯畫下句點。儘管留下巴西隊史最多的80顆進球，但他始終未能帶領球隊奪下夢寐以求的世界盃冠軍。

內馬爾俱樂部時期先後效力桑托斯、巴塞隆納巴黎聖日耳曼，國家隊生涯最重要的榮耀則是來自於奧運

回顧當時，2012年內馬爾率隊奪下倫敦奧運銀牌；2016年里約奧運，內馬爾以超齡球員兼隊長身分再次披掛上陣，決賽面對德國先在正規時間踢進自由球，雙方1：1戰平，點球大戰中，他又親自主罰最後一球命中，替巴西完成歷史性突破，率領巴西奪下隊史首面奧運男子足球金牌。

然而，世界盃始終是他最大的遺憾。

2010年世界盃前夕，當時仍效力桑托斯、狀態火燙的內馬爾，曾因全國球迷與媒體強烈呼籲入選世界盃名單，但時任總教練鄧加（Dunga）最終並未徵召他。

世界盃結束後，內馬爾於2010年8月在主帥梅內塞斯（Mano Menezes）麾下完成國家隊初登場，首戰對美國便頭槌破門，幫助巴西2：0獲勝，也正式接下巴西10號球衣，成為國家隊新世代核心。

2014年巴西世界盃，內馬爾在5場比賽攻進4球，但在8強遭哥倫比亞後衛蘇尼加（Juan Camilo Zúñiga）撞傷，造成第2腰椎骨折，無緣4強，也錯過巴西遭德國7：1血洗的比賽。

時間來到2018年世界盃，內馬爾在右腳第五蹠骨手術後傷癒復出，整屆攻進2球，但巴西於8強以1：2敗給比利時止步。

2022年世界盃，內馬爾在對陣塞爾維亞的小組賽中被對手侵犯九次，導致踝關節韌帶拉傷而需要休賽，直到十六強對陣南韓才復出。8強延長賽對克羅埃西亞攻進精彩進球，但巴西遭追平，最終在PK大戰飲恨出局。

更不幸的是，2023年10月代表巴西出賽的內馬爾，遭遇左膝前十字韌帶及半月板重傷後便長時間缺陣，直到今年才靠著在桑托斯的穩定表現趕上世界盃，完成生涯最後一次世界盃之旅，最終巴西在16強以1：2不敵挪威遭淘汰。

值得一提的是，內馬爾靠著12碼罰球攻進全隊唯一進球，也成為他國家隊生涯最後一球。這顆進球，也讓他成為繼球王比利（Pele）之後，第2位在4屆世界盃（2014、2018、2022、2026）都有進球的巴西球員。

根據《Sofascore》統計，內馬爾2014至2022年間共出戰15場世界盃比賽，攻進9球、送出3次助攻，直接參與12顆進球，平均每102分鐘就能製造1顆進球，平均評分高達7.69分。

事實上，儘管內馬爾在國家隊創下無數紀錄，但唯一拿下的成年隊正式國際賽冠軍，是2013年的洲際國家盃，當時內馬爾不僅榮獲賽會最佳球員、金球獎及銅靴獎，更率領巴西在決賽3：0擊敗西班牙，奪下冠軍以及決賽最有價值球員。

至於美洲盃，他則始終與冠軍擦身而過，2019年因腳踝傷勢錯過奪冠，2021年則率隊闖進決賽並榮獲最佳球員，然而最終屈居亞軍。

內馬爾的巴西國家隊生涯，始終伴隨著耀眼的個人成就、打破紀錄的表現，以及外界對他率領巴西重返世界之巔的高度期待，放眼整個國家隊生涯，依照FIFA官方統計，內馬爾最終留下130場出賽、80顆進球、58次助攻，成為巴西隊史進球王。

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