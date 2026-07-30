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足球／「我付出了鮮血與生命」！內馬爾告別16年巴西國家隊生涯

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西傳奇球星內馬爾表示將來不再為巴西效力，正式確認結束國家隊生涯。 法新社。
巴西傳奇球星內馬爾表示將來不再為巴西效力，正式確認結束國家隊生涯。 法新社。

現年34歲的巴西傳奇球星內馬爾Neymar）在昨日南美俱樂部盃中，替補對陣委內瑞拉中央大學的比賽中，最終幫助桑托斯以4：2擊敗對手晉級16強，下一輪將對上厄瓜多球隊馬卡拉。然而，內馬爾賽後也向媒體談及自己的國家隊未來，表示將來不再為巴西效力，正式確認結束國家隊生涯。

「我想，我在國家隊的時代已經過去了。我在那裡創造了歷史，我對此感到非常開心。我在那裡經歷了很多，付出了我的鮮血與生命，也一直為了這件黃色球衣奮戰、拚搏。但我想，我已經不想再踢了。」

儘管內馬爾的父親以及聖保羅球星莫拉（Lucas Moura）曾公開希望他繼續為國家隊效力，但這番話也再次印證他在世界盃16強止步後的發言。

內馬爾在睽違近三年後再度入選世界盃陣容，但他在兩場比賽中僅上場37分鐘，巴西7月6日在世界盃16強對陣挪威，當時在比賽中替補上陣，並於下半場傷停補時第10分鐘踢進一記12碼罰球，這也成為他披上巴西戰袍的最後一球，最終也仍無力挽回敗局，以1：2敗給對手。

這顆進球也讓內馬爾成為巴西隊史第2位在4屆世界盃（2014、2018、2022、2026）都有進球的球員，前一位正是球王比利（Pele）。

賽後接受巴西媒體《ge》訪問時，他就曾暗示國家隊生涯已畫下句點，「我努力過了，我真的努力過了。現在，一切都結束了。」

當時內馬爾難掩情緒，落淚離場。這場失利不僅是巴西自1990年以來最早止步世界盃，也讓森巴軍團尋求隊史第6座世界盃冠軍的夢想再度落空。

除了宣布退出國家隊外，內馬爾也回應近期外界流傳，他在一場聯賽後於休息室批評、甚至恐嚇年輕隊友的報導。

「那些報導令人難過，也讓人感到厭煩，但那不是我的錯。這些故事傳得很快，也影響了很多人。我在比賽後確實有發言，我要求大家做得更好，也告訴大家不能再如此粗心。我們不能就這樣把一場平局白白送掉。」

「身為隊長，我完全有權利這麼說。維里西莫（Lucas Verissimo）和加比戈爾（Gabigol）當時也都有向隊友發言。」

現年34歲的內馬爾現效力巴甲桑托斯，合約將於今年底到期。球隊目前正為保級而戰，他在回歸的首場比賽便梅開二度，並以「發牌」的慶祝動作回應外界批評，因為當時桑托斯赴委內瑞拉征戰南美俱樂部盃期間，內馬爾卻參加撲克錦標賽而引發外界熱議。

內馬爾最終為巴西國家隊留下130場出賽、80顆進球、58次助攻，穩居巴西隊史進球王，在隊史出賽排行榜也高居第2，僅次於142場的卡富（Cafu），正式替一段輝煌的國家隊生涯畫下句點。

內馬爾 巴西 Neymar

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