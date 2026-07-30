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台北羽賽／全英奪冠後起伏大 葉宏蔚、詹又蓁挺進8強盼找回狀態
台北羽球公開賽今天展開16強賽程，其中我國混雙組合葉宏蔚／詹又蓁與賴柏佑／鄭宇倢上演內戰，最終葉宏蔚／詹又蓁以21：15、11：21、21：15苦戰3局後晉級8強。
葉宏蔚／詹又蓁在今年3月全英公開賽奪下冠軍後，表現卻出現起伏，儘管曾在4站中三度闖進8強，但最終卻都未能更進一步，包括上周在中國公開賽也止步於16強。
本周轉戰台北羽球公開賽，葉宏蔚／詹又蓁在前兩輪又再度陷入苦戰，在首輪直落二擊敗吳軒毅／楊筑云後，今天面對賴柏佑／鄭宇倢，在先拿下首局的情況下，第二局卻因為場地適應不及遭到對手扳平，所幸決勝局即時調整後拿下勝利，晉級到8強賽，並將對上今年亞錦賽曾擊敗他們的日本組合渡邊勇大／田口真彩。
談到今天比賽過程，詹又蓁表示，「今天第一局打起來比較順，但第二局換邊後，另外一邊場地適應得比較慢，打起來也比較沒信心，也間接影響到第三局上半局，不過下半局後慢慢把狀態條回來，氣勢又打起來。」
對於今年全英摘冠後一直是外界關注焦點，葉宏蔚也直言是壓力也是激勵，「冠軍後我們就沒什麼贏球，大家都知道，奪冠後就是另外一件事了，接下來就看我們怎麼調整吧，尤其亞運快到了，看能不能盡快找回狀態，我們跟教練都在一起想辦法。」
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