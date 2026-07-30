是否設電競基本法朝野吵翻天 李洋一度「罰站」重申反對立法立場

立法院教育及文化委員會在今天舉行「電子競技運動發展基本法草案」審查，不過在朝野立委對電子競技運動是否該設立基本法意見相左的情況下，進入程序發言和協商，不過隨後卻展開近1小時的口水戰未有任何協商進度，運動部部長李洋也一度只能在場「罰站」枯等，而李洋在受訪時則重申運動部不支持設立電競專法的態度。

立法院教育及文化委員會近來針對電競運動發展是否設立基本法展開激烈論戰，甚至在各界看法不同調的情況下，於6月10日召開公聽會邀請產業、學者、從業人員進行深度對話。

而今天教育及文化委員會也排定「電子競技運動發展基本法草案」審查，不過在朝野態度不同調的情況下，民進黨立委也相繼申請程序發言，並由召委羅廷瑋宣布進入協商，但在民進黨立委希望先讓運動部部長李洋進行意見論述的情況下，雙方卻展開長達近一小時的激烈口水戰，不但讓李洋一度「被罰站」近10分鐘，會議進度也因此卡關，最終羅廷瑋在10點50宣布休息，截至11點半仍未復會。

在無法上台說明運動部立場的情況下，李洋也在休息時間受訪時重申運動部不支持設立電競專法的立場，李洋強調基本法位階確實較高，建議變成發展法，運動部將不支持任何基本法或是專法，「至於召委提到目前發展條例無法來處理的部分，我想要表達依目前國體法以及發展條例，我們運動部在明年是能夠編列3000萬來去進行。」

李洋強調，不論是運動部還是立委對於電競的支持是可以肯定的，但要針對單一運動設立專法將可能造成問題，「不管是棒球、籃球還是羽球，還有很多的運動，我想不太可能一一立專法來進行，所以我必須再次強調運動部是不支持專法的部分。電子競技運動跟電子競技運動產業其實是不太一樣的，所以我們運動部應該是在電子競技運動這部分來發展，產業部分由其他部會處理。」

對於在會議過程中一度「被罰站」近10分鐘，李洋也解釋，「當時委員們對於我上台發言還是坐下發言有一些建議，我想我就是在委員們的意見還沒有明確的時候，先選擇站著，身為行政機關的部分，我們在立法院等待他們的決議。」