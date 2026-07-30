台北羽賽／昨現身小巨蛋觀戰 李洋苦等不到王齊麟出賽只能說「歹勢」

台北羽球公開賽本周在台北小巨蛋開打，其中昨天的32強賽程就一路戰至深夜時分才落幕，運動部部長李洋在今天出席立法院教育及文化委員會「電子競技運動發展基本法草案」審查前表示，昨天自己也到台北小巨蛋觀戰，但受到比賽延賽較久，遺憾最終未能看到老搭檔王齊麟出賽就必須離場，為今天立法院會議做準備。

李洋在2024年台北羽球公開賽最後一次參賽後，於年終賽後正式高掛球拍，而今年他則是首度與運動部部長身份現身台北羽球公開賽觀賽，他也透露昨天自己就有到台北小巨蛋觀賽，只可惜最終未能看到壓軸登場的老搭檔王齊麟出賽。

李洋表示，「昨天原本想說去看王齊麟，但因為昨天確實延賽延得比較久，不過也有看到一些過去學校的學生，很高興昨天學生都有順利獲得勝利。不過比較可惜的是最後沒有看到齊麟，昨天要離開的時候也跟他說了一聲『歹勢，我等不到你，可能要先離開了。』因為今天我還要來到立法院這邊。」