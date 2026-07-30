羽球／受南加大邀請有望連三屆「參與奧運」 李洋坦言對當球評非常期待

運動部在日前與南加州大學透過跨海視訊會議正式簽署合作備忘錄，會議中南加大副校長貝利（Anthony Bailey）更親自向運動部部長李洋邀約擔任洛杉磯奧運羽球賽事球評，李洋在今天出席立法院教育及文化委員會會議時也直言，雖然距離2028還有一段時間，但自己確實也相當期待，能有機會參與下屆奧運賽事。

南加大作為2028年洛杉磯奧運羽球運動的比賽場地，在日前的會議中也不忘向過去兩屆奧運都奪下男雙金牌的李洋發起邀約，希望他屆時能夠親赴美國擔任賽事球評，以不同身份再度參與這項盛會。

李洋在過去兩屆的東京奧運、巴黎奧運，都與搭擋王齊麟攜手拿下男雙金牌，成為奧運史上首對完成男雙二連霸的組合，對於這次受到南加大邀請，有機會「換個身份」再度參與奧運會，李洋在今天於立法院受訪時說：「當然還是要看那時候的時間，畢竟離2028年還有一段時間。那一天剛好在跟南加大簽署MOU的時候收到副校長的邀請，其實真的蠻期待的。」

李洋指出，自己是在那天會議中才知道南加大負責舉辦這次奧運羽球賽事，自己也希望能有機會可以參與，甚至是促成另類運動外交，「我覺得如果能夠成行的話，運動外交可以以很多種方式呈現，我想這也是運動部一直以來在努力的方向。」