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台北羽賽／周天成深夜終於登場！直落二退同胞壓軸闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
我國羽球一哥周天成。 聯合報系資料照
我國羽球一哥周天成。 聯合報系資料照

剛在中國公開賽奪下男單冠軍的我國「一哥」周天成，今天迎接台北公開賽首輪賽事，不過和同胞黃品銜上演的「內戰」超過晚上10點45分才開打，小天以21：15、21：13奪勝時，已經超過深夜11點20分。

屬於BWF超級300的台北公開賽，今天會內賽全面展開，許多比賽上演三局激戰，包括小天上場前的兩場比賽，列男單第6種子的李佳豪花1小時又10分鐘才擊敗日本武井凜生，列女單頭號種子的邱品蒨也是歷時1小時又3分鐘才擊敗印度對手巴魯阿（Isharani Baruah），讓小天出場時已經超過10點40分。

面對會外賽晉級、世界排名77的黃品銜，剛締造超級1000賽事最年長冠軍紀錄的小天，首局前段被緊咬比分，還曾陷入1分落後，靠12：12時連拿4分拉開差距，才以21：15先下一城。

第二局小天靠嚴密防守逼出黃品銜進攻掛網失誤，6：5領先下先連拿5分進入技術暫停，恢復比賽後小天持續逼出對手失誤，一路領先下以21：13收下勝利。

在小天壓軸奪勝前，尋求男雙連霸的王齊麟／邱相榤也以21：12、21：18拍下新加坡組合窪純佑／黃家豪，總算終結近6站的「一輪遊」低潮。

小天名列男單頭號種子，和列第2種子的林俊易都雙利過頭關，但列男單第3種子的戚又仁今天早上遭狙擊，3局敗給會外賽晉級的南韓俞泰彬；列第6種子的李佳豪則是和164公分的武井凜生大戰3局，決勝局又浪費4個賽末點，最終才驚險以21：15、14：21、25：23奪勝。

拿下勝利後忍不住仰躺在球場，李佳豪笑說：「其實也很久沒有打到這麼激烈，三局加分，更何況是在自己的家鄉，自己就是這麼多的球迷。其實比起緊張我覺得興奮的感覺比較多。」他表示近期狀況時好時壞，希望先把內容打好，再一步一步打到最後。

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