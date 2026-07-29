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台北羽賽／三局退前世界第二 李哲輝、楊博軒放眼亞運奪牌

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
李哲輝（右）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影
李哲輝（右）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影

2024年奪下台北羽球公開賽男雙冠軍，我國好手李哲輝楊博軒今年以第2種子身份出賽，今天面對世界排名最高達到第2位的南韓老將組合金基正／金沙朗，雖被逼到決勝局，仍順利以21：18、16：21、21：12捍衛主場，中間還有多次好球，不過小露一手「華麗轉身」的楊博軒搞笑說：「那是找不到硬打。」

35歲的金基正和長一歲的金沙朗早在2011年就開始合作，2013年兩人摘下台北賽冠軍，2016年最高排名曾到世界第2；中間兩人一度拆組，2021年才重新合體，目前世界排名111位，和排名17的李楊沛有段落差，但經驗仍在，加上小巨蛋的風勢難掌握，讓地主組合花了三局才鎖定勝利。

李哲輝提到，第一局位於逆風處，比較敢把球往後送，第二局失誤增加又受側風影響，很多球都少一步，所幸第三局仍有掌握局勢。

個性一冷一熱的兩人從2019年開始合拍，現在已經國家隊資深成員，32歲的李哲輝笑稱自己是「老人代表」，2018年雅加達亞運和李洋奪下男雙銅牌的他說：「這禮拜結束回國訓中心準備世錦賽和後面的亞運，世錦賽一場場來，亞運的話一樣希望團體跟個人都可以奪牌。」

還有混雙的楊博軒維持「省話模式」，笑說目標就是學長所說「一樣」，還自己喊「好，結束」，主動結束賽後訪問讓李哲輝笑翻。

李哲輝（左）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影
李哲輝（左）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影

李哲輝（右）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影
李哲輝（右）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影

李哲輝（右）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影
李哲輝（右）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影

李哲輝（左）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影
李哲輝（左）和楊博軒首輪打下南韓前世界第2組合。記者曾原信／攝影

楊博軒 李哲輝 亞運 籃球

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