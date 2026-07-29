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田徑／中華田徑潛優隊熊本遇強震 教練：選手皆平安

中央社／ 台北29日電
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，台灣田徑潛優代表隊正好在機場經歷到這一切，因飛機停飛、飯店客滿，最後成員決定留在機場打地鋪。（陳鴻傑提供）
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，台灣田徑潛優代表隊正好在機場經歷到這一切，因飛機停飛、飯店客滿，最後成員決定留在機場打地鋪。（陳鴻傑提供）

日本熊本縣昨天下午發生規模7.1強震，中華田徑潛優代表隊當時正好在機場。隨隊教練陳鴻傑表示，「雖然是天災無可避免，小朋友們確實有受到驚嚇，幸好大家都平安無事。」

陳鴻傑表示，經過中華民國田徑協會與中華航空積極協調下，第1批的教練與選手預計今天傍晚就可轉往福岡機場搭機返台。

中華田徑潛優選手日前到日本鹿兒島進行移地訓練，其中部分選手將備戰8月5日開始的世界青年田徑錦標賽；只不過鹿兒島班機較少，因此中華潛優代表隊都從熊本出入境。

就在昨天下午，全隊已抵達熊本機場完成報到手續，準備搭手扶梯前往2樓離境大廳時，未料發生規模7.1強震，突如其來的地震嚇壞不少人。

陳鴻傑回憶提到，「地震第一時間就跟選手說快點往上跑，至少要先離開手扶梯，而我後面的林沛萱更是一手把我往上推，看來平時的訓練還蠻紮實的。」

陳鴻傑表示，遇到天災也沒什麼好抱怨的，非常感謝中華田協立刻跨海聯繫，也很積極幫忙聯絡遊覽車和飯店，不過最後真的是所有飯店都客滿，才決定留在機場打地鋪。

陳鴻傑說：「儘管如此，日本的機場人員以及華航人員都幫我們拿到地墊和毛毯，我們也很快安撫小朋友的心理，後來大家也都穩定多了，雖然偶有一些餘震，但也沒這麼害怕。」

田徑協會表示，這一批到鹿兒島移訓的潛優代表隊有100多人，原本就預計分為4批返台，除了今天第1批搭車轉往福岡機場外，後續一樣從熊本搭機。

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，台灣田徑潛優代表隊正好在機場經歷到這一切，最後滯留機場打地鋪，等待航班恢復營運；隨隊教練陳鴻傑29日說：「小朋友們確實有受到些驚嚇，幸好大家都平安無事」。（陳鴻傑提供）
日本熊本縣28日發生規模7.1強震，台灣田徑潛優代表隊正好在機場經歷到這一切，最後滯留機場打地鋪，等待航班恢復營運；隨隊教練陳鴻傑29日說：「小朋友們確實有受到些驚嚇，幸好大家都平安無事」。（陳鴻傑提供）

田徑 熊本 選手

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