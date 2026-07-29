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台北羽賽／目標「活久一點」 林湘緹喊要和邱品蒨會師決賽

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林湘緹在台北公開賽首輪上演逆轉勝。記者曾原信／攝影
林湘緹在台北公開賽首輪上演逆轉勝。記者曾原信／攝影

去年台北公開賽闖進女單8強，我國好手林湘緹今年成為女單「地主希望」，以第2種子身分出賽，坦言嘴上說沒壓力，心裡難免有，但仍希望能和頭號種子邱品蒨會師決賽，為地主留下好成績。

林湘緹隸屬中租球團，去年第二輪力退日本名將奧原希望，8強才不敵最終捧冠的日本新星宮崎友花；今年成為女單第2種子，今天排在第一球場出賽，對上世界排名51的印度查利哈（Ashmita Chaliha）雖失去首局，所幸第二局作出調整，上演16：21、21：14、21：15逆轉勝，挺進第二輪。

「我在打這場之前，要上場前還滿緊張的。」林湘緹坦言，回到台灣、在自己的地盤，求勝意志更強烈，第一局還在適應風向，後續做好防守，對手失誤也增加，才順利收下勝場。

目前世界排名18的林湘緹，對台北賽的目標很簡單，「其實就是把自己做到最好，因為在自己的地盤嘛，就是希望可以活久一點。」今年還將登上亞運殿堂，林湘緹盼藉由本周回家比賽，獲得地主球迷的支持力量，有更多信心備戰名古屋亞運。

「放開打，希望我可以跟品蒨會師決賽。」林湘緹笑說。

林湘緹在台北公開賽首輪上演逆轉勝。記者曾原信／攝影
林湘緹在台北公開賽首輪上演逆轉勝。記者曾原信／攝影

林湘緹在台北公開賽首輪上演逆轉勝。記者曾原信／攝影
林湘緹在台北公開賽首輪上演逆轉勝。記者曾原信／攝影

林湘緹 邱品蒨

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