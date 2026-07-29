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台北羽賽／重返8年前奪冠福地 李梓嘉曝高姐暖心舉動

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
李梓嘉在台北羽賽上場拚戰。 中華羽協提供
李梓嘉在台北羽賽上場拚戰。 中華羽協提供

2018年台北公開賽奪冠嶄露頭角，馬來西亞好手李梓嘉最高世界排名曾高居第2，2024年巴黎奧運還打下男單銅牌，但近年飽受傷病困擾，今天回到「福地」台北打下3局大戰勝利；他表示，還是想堅持在球場上，我國「一哥」周天成的護理治療師高敏珊給過一句鼓勵的話，對他也有很大影響。

28歲的李梓嘉去年受腳踝韌帶傷勢影響，整年連同世錦賽只打了5站，今年也沒在馬來西亞的名古屋亞運名單。今天台北公開賽以22：24、21：12、21：15逆轉地主廖倬甫後，李梓嘉坦言，曾問自己還想不想回到球場，得到的都是肯定答案，「竟然是的話，就要堅持，不管是第一輪輸了還是一直輸都好，我覺得都必須堅持下去。」

周天成剛在中國公開賽奪冠，以36歲之齡成為BWF超級1000分賽事的最年長冠軍，重新復出的李梓嘉提到，不敢說和小天有太多交流，但去年在中國比賽時，周天成的物理治療師高敏珊說了一句話，讓他印象十分深刻。

「高姐跟我講『只要你再重新站在場上，就代表你贏了』，我覺得這個是非常有意義的一句話。」李梓嘉坦言，不管身體或心理狀況都無法和巔峰時期比較，年紀增長也無法像之前那麼「暴力」，現在一直在琢磨新打法，在既有打法上更成熟，凡是也不會設立太高的目標，受傷後就重新來過，一場一場、一步一步來，希望在奪下個人第一場超級賽冠軍的台北能有好的表現。

馬來西亞羽球男單好手李梓嘉（圖）29日在BWF超級300的台北羽球公開賽首輪32強扳倒對手，晉級16強。李梓嘉賽後透露，很感謝台灣好手周天成的物理治療師高敏珊鼓勵。 中央社
馬來西亞羽球男單好手李梓嘉（圖）29日在BWF超級300的台北羽球公開賽首輪32強扳倒對手，晉級16強。李梓嘉賽後透露，很感謝台灣好手周天成的物理治療師高敏珊鼓勵。 中央社

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