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TPVL／台中連莊「小魔女啦啦隊」全員被Thank you 球迷超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
小魔女啦啦隊、應援團長ㄚ璇離隊。 圖取自連莊排球隊社群
小魔女啦啦隊、應援團長ㄚ璇離隊。 圖取自連莊排球隊社群

TPVL臺中連莊職業排球隊今天（29日）中午無預警宣布，2025-26賽季合作的「Little Witches小魔女啦啦隊」與應援團長ㄚ璇，將在合約期滿後正式結束合作，代表陪伴球隊走過TPVL元年的整支應援團隊全數離隊。而球團同日也宣布與啦啦隊總監Sandy（豆芽）結束合作，消息曝光後引發球迷熱議，不少人驚呼「整團都沒了？」也讓外界關注連莊新賽季是否將全面重整應援陣容。

連莊排球隊透過官方社群接連發布兩則公告，首先宣布啦啦隊總監Sandy（豆芽）將於合約期滿後結束合作，感謝她在2025-26賽季陪伴球隊走過TPVL元年，並祝福未來發展順利。

隨後球團再發聲明，向Little Witches小魔女啦啦隊全體成員及應援團長ㄚ璇表達感謝。球團表示，這一年來，小魔女以熱情與活力站上每一場主場舞台，陪伴球迷吶喊、替球員應援，也替球隊留下許多珍貴回憶，每一次演出與每一分投入，都是球隊首個TPVL賽季不可或缺的一部分。

聲明中也特別感謝所有成員一路以來的努力，以及支持小魔女的球迷，並祝福ㄚ璇與全體成員未來都能在各自舞台持續發光發熱，迎接新的挑戰。

應援總監Sandy(豆芽)離隊。 圖取自連莊排球隊社群
應援總監Sandy(豆芽)離隊。 圖取自連莊排球隊社群

由於球團此次公告並未說明合作結束的原因，也沒有提及續約或新一季啦啦隊規畫，加上總監、應援團長及全體啦啦隊成員同步離隊，引發外界高度關注。不少球迷得知消息後感到相當意外，不解地在社群留言：「這是以後沒有啦啦隊了的意思嗎？」、「我不懂耶」、「豆芽跟小魔女在哪裡，我就支持哪裡，現在不再支持連莊囉，3Q」、「3Q整隊啦啦隊喔？超猛的」、「整支球隊運作唯一有到職業球隊等級的只有隊名」、「不能因為沒有進冠軍賽就thank you啦啦隊耶」、「你以為換掉整個啦啦隊團隊，新賽季的營收就會比較好嗎？笑死」、「可以離開這鬼地方了，破場地破行銷」、「我也3Q連莊囉，換隊支持」。

截至目前為止，臺中連莊尚未公布新賽季啦啦隊與應援團隊安排，也未說明是否將招募新成員或重新打造全新的應援陣容，相關規畫仍有待球團進一步宣布。

TPVL 排球

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