高中體總會長交接 胡劍峯交棒陳勝利

高中體總上月底完成第七屆會長、理事、監事選舉，由桃園市立龍潭高級中等學校校長陳勝利當選第七屆會長，高中體總今天舉辦會長交接典禮，卸任會長桃園市永平工商校長胡劍峯將印信交接給新會長陳勝利，代表高中體總進入新里程。

第五屆、第六屆會長胡劍峯笑說，上台的腳步很不同，「右腳沈重，左腳輕鬆愉快，快要飛起來。」他提到，擔任高中體總會長8年期間，有很多貴人相助，一路走來走過很多辛苦，但結果圓滿；他感謝高中體總秘書長朱彩鳳和一路合作的體總成員時，更一度哽咽，他感性說：「要打一場美好的仗不容易，要大家同心協力共同付出。」

新任會長陳勝利，98年擔任桃園壽山高中校長，還曾在北科附工服務，今年擔任校長已經18年，今天正式接下高中體總第七屆會長，他說：「這幾年因為大家努力有了很好成績，未來在既有基礎下，繼續努力。」重視學生平等、平衡賽事公平性、召集優秀團隊、和大專體總有更好連結是新會長的願景，最後他也感謝運動部，讓高中體總會務能有更好推廣。

今天會長交接典禮有多位體育界和教育界人士見證，包括運動部政務次長黃啟煌、前運動部政務次長鄭世忠、中華民國體育運動總會會長葉政彥和秘書長王景成、緯來體育台台長文大培等都是座上賓。

高中體總新任會長陳勝利（中）將秘書長聘書交給朱彩鳳（右）。記者曾思儒／攝影