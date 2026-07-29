快訊

新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

整理包／熊本強震日旅注意！航班、交通、避難資訊一次掌握

中和媳最後社群曝光！滿滿女兒身影 曾與殺人公公燦笑拍全家福

聽新聞
0:00 / 0:00

LPGA／英國公開賽將登場 曾雅妮、徐薇淩力拚冠軍獎盃並備戰亞運

中央社／ 台北29日電
曾雅妮。 法新社
曾雅妮。 法新社

LPGA年度五大戰最後一場英國女子公開賽將於明天開打，台灣僅曾雅妮徐薇淩2人參賽，除了力拚冠軍獎盃外，也要為即將到來的名古屋亞運備戰。

總獎金1000萬美元（約新台幣3.24億元）的英國女子公開賽，是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度五大賽的最後1場，由英國高爾夫協會主辦，今年比賽地點選在英格蘭的藍開夏（Lancashire）。

台灣僅有曾雅妮、徐薇淩獲得參賽資格，2人也都是今年名古屋亞運的高爾夫代表隊戰友。

現年37歲的曾雅妮，早在2008年首度參加英國公開賽就獲得亞軍，接著2010、2011年接連封后，成為賽史首名完成衛冕的亞洲球員。

曾雅妮從2019到2023年因為受傷沒能參賽，2024年重返英國公開賽場遭到淘汰，去年則以並列第63名作收。

徐薇淩。 美聯社
徐薇淩。 美聯社

至於31歲的徐薇淩，今年是生涯第9度參賽，以去年的表現最為出色，4回合結束徐薇淩獲得並列第6名，今年重返幸運地，依舊有信心。

曾雅妮、徐薇淩在上週的LPGA蘇格蘭公開賽雖然雙雙都未能晉級，但賽前2人就一起練球、互相激勵；徐薇淩告訴中央社記者，「我們確實很久沒有一起打球，感覺還是非常有趣，時間一下就過去了。」

曾雅妮則提到，每年只要有機會來到英國公開賽，總會有很多美好的回憶，「我的打法和球路很適合林克斯球場（Links Course）類型的球場，希望本週身體可以讓我好好地打完比賽。」

徐薇淩 曾雅妮

延伸閱讀

台北羽賽／才剛奪冠隨即趕場拚戰 周天成：每次回台灣參賽總是很開心

台北羽賽／不習慣當女單「一姊」 邱品蒨盼突破心魔

台北羽賽／先不談男雙連霸 王齊麟盼在兒子前贏球

台北羽賽／期待和周天成會師決賽 林俊易要先過奧運銅牌

相關新聞

超馬／吉爾吉斯高山賽 陳彥博克服魔王關卡暫居第一

我國超馬好手陳彥博投入「吉爾吉斯200公里高山超馬分站賽」，昨天第二日賽程面對難度最高的魔王關卡，全程32.5公里、總爬升突破2000公尺的嚴苛考驗，陳彥博憑藉穩健的配速與強大意志，成功克服高海拔稀薄氧氣與強風，順利翻越約海拔3800公尺的特勒蒂隘口（Teleti Pass），展現極佳的競技狀態與韌性，兩站結束暫居第一。

高中體總會長交接 胡劍峯交棒陳勝利

高中體總上月底完成第七屆會長、理事、監事選舉，由桃園市立龍潭高級中等學校校長陳勝利當選第七屆會長，高中體總今天舉辦會長交接典禮，卸任會長桃園市永平工商校長胡劍峯將印信交接給新會長陳勝利，代表高中體總進入新里程。

LPGA／英國公開賽將登場 曾雅妮、徐薇淩力拚冠軍獎盃並備戰亞運

LPGA年度五大戰最後一場英國女子公開賽將於明天開打，台灣僅曾雅妮、徐薇淩2人參賽，除了力拚冠軍獎盃外，也要為即將到來的...

棒球／台新新光金支持基層棒球 挺德芙蘭少棒隊奪冠

為力挺基層棒球，台新新光金支持台中市德芙蘭少棒隊參與世界軟式少棒錦標賽，日前少棒隊勇奪世界冠軍返台，進一步宣布將舉辦慶功...

網球／老天爺幫忙 溫布頓入場觀眾寫新猷

今年溫布頓有老天眷顧，兩周賽事期間都沒有雨神攪局，好天氣加持催出破賽會紀錄的55萬151名進場觀眾人數，比去年再多出1381人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。