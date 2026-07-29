LPGA／英國公開賽將登場 曾雅妮、徐薇淩力拚冠軍獎盃並備戰亞運

LPGA年度五大戰最後一場英國女子公開賽將於明天開打，台灣僅曾雅妮、徐薇淩2人參賽，除了力拚冠軍獎盃外，也要為即將到來的名古屋亞運備戰。

總獎金1000萬美元（約新台幣3.24億元）的英國女子公開賽，是美國女子職業高爾夫協會（LPGA）年度五大賽的最後1場，由英國高爾夫協會主辦，今年比賽地點選在英格蘭的藍開夏（Lancashire）。

台灣僅有曾雅妮、徐薇淩獲得參賽資格，2人也都是今年名古屋亞運的高爾夫代表隊戰友。

現年37歲的曾雅妮，早在2008年首度參加英國公開賽就獲得亞軍，接著2010、2011年接連封后，成為賽史首名完成衛冕的亞洲球員。

曾雅妮從2019到2023年因為受傷沒能參賽，2024年重返英國公開賽場遭到淘汰，去年則以並列第63名作收。

徐薇淩。 美聯社

至於31歲的徐薇淩，今年是生涯第9度參賽，以去年的表現最為出色，4回合結束徐薇淩獲得並列第6名，今年重返幸運地，依舊有信心。

曾雅妮、徐薇淩在上週的LPGA蘇格蘭公開賽雖然雙雙都未能晉級，但賽前2人就一起練球、互相激勵；徐薇淩告訴中央社記者，「我們確實很久沒有一起打球，感覺還是非常有趣，時間一下就過去了。」

曾雅妮則提到，每年只要有機會來到英國公開賽，總會有很多美好的回憶，「我的打法和球路很適合林克斯球場（Links Course）類型的球場，希望本週身體可以讓我好好地打完比賽。」