超馬／吉爾吉斯高山賽 陳彥博克服魔王關卡暫居第一

我國超馬好手陳彥博投入「吉爾吉斯200公里高山超馬分站賽」，昨天第二日賽程面對難度最高的魔王關卡，全程32.5公里、總爬升突破2000公尺的嚴苛考驗，陳彥博憑藉穩健的配速與強大意志，成功克服高海拔稀薄氧氣與強風，順利翻越約海拔3800公尺的特勒蒂隘口（Teleti Pass），展現極佳的競技狀態與韌性，兩站結束暫居第一。

這場賽事為期五天，選手第二天賽程自起點出發後穿梭於冰河谷之間，隨即面臨賽道中段最具挑戰性的考驗—必須在短短8公里內，從海拔2500公尺直升至近3800公尺的特勒蒂隘口，此段賽道不只考驗選手的體能，鞍部頂端更面臨高山強風、低溫與濃霧等惡劣氣候挑戰。

翻越賽道最高點後，緊接而來的長陡下坡，陡峭崎嶇的碎石與下坡地形不僅對雙膝與肌群帶來極大衝擊，高速移動下挑戰選手的技術與應變能力，面對高難度路段，陳彥博憑藉多年的極地賽事經驗，穩定調整呼吸與跑姿，順利克服地形瓶頸，最終切入卡拉科爾山谷（Karakol Valley）河畔營地。

台灣極地超馬運動員陳彥博「吉爾吉斯200公里高山超馬賽」第二站結束暫居第一。圖／陳彥博提供

陳彥博於賽程中表現出色，展現極高抗壓性與節奏控管能力，順利平安抵達終點，以6小時6分10秒暫居第一。陳彥博說：「在極限的地形與高海拔面前，我們學會的不是戰勝大自然，而是學會坦然面對自己的脆弱，然後一次又一次地站起來。每一次的陡坡與考驗，都是為了讓自己在接下來的比賽能更加沉著應對。」

今天賽事將進入第三站，賽道技術性與體能消耗將達到全新高峰，選手需在極低氧環境下進行長距離的技術性爬升與高山地形穿梭，極度考驗全程自給自足的體能分配與心智韌性；陳彥博已做好全面準備，將持續穩紮穩打、全力以赴，目標順利完成這場為期5天的吉爾吉斯賽事挑戰。