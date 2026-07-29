網球／老天爺幫忙 溫布頓入場觀眾寫新猷

今年溫布頓有老天眷顧，兩周賽事期間都沒有雨神攪局，好天氣加持催出破賽會紀錄的55萬151名進場觀眾人數，比去年再多出1381人。

全英俱樂部今天公告今年第139屆溫布頓進場人數，這是2019年後首度賽事沒受雨勢影響，使進場人數首度突破55萬大關。

若和其他大滿貫相較，今年澳網吸引超過110萬名球迷，去年美網有超過90萬球迷進場，今年法網進場人數也達到589500人，溫布頓雖破紀錄仍在四大滿貫敬陪末座。

不過另外三大賽的賽程都進行15天，溫布頓仍維持在14天，且其他大滿貫的會外賽都是在同場地的提前一周，以吸引更多觀眾，溫布頓的會外賽則是在場館外舉行。

全因俱樂部表示，今年賽事第7天和第12天，以及第14天的男單決賽都締造單日進場人數新猷，最終義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）擊敗今年法網首捧大滿貫的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）登頂，女單則由21歲的諾斯科娃（Linda Noskova）在「捷克內戰」拍下同胞穆霍娃（Karolina Muchova），成新科草地大滿貫冠軍。