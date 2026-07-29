快訊

新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

整理包／熊本強震日旅注意！航班、交通、避難資訊一次掌握

中和媳最後社群曝光！滿滿女兒身影 曾與殺人公公燦笑拍全家福

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／台新新光金支持基層棒球 挺德芙蘭少棒隊奪冠

中央社／ 台北29日電
台新新光金迎接台中市德芙蘭少棒隊凱旋歸國，宣布將舉辦慶功宴並頒發獎勵金。（台新新光金提供）中央社
台新新光金迎接台中市德芙蘭少棒隊凱旋歸國，宣布將舉辦慶功宴並頒發獎勵金。（台新新光金提供）中央社

為力挺基層棒球，台新新光金支持台中市德芙蘭少棒隊參與世界軟式少棒錦標賽，日前少棒隊勇奪世界冠軍返台，進一步宣布將舉辦慶功宴並頒發獎勵金，肯定球員們的努力奮戰、為國爭光。

台中市和平區德芙蘭國小主責組成的台灣代表隊，日前赴日本參加世界少年軟式棒球錦標賽，先後打敗中國、新加坡，並於27日冠軍賽擊敗日本，奪世界冠軍金盃。

台新新光金表示，德芙蘭少棒隊不負眾望，繼2024年後再次奪下世界軟式少棒錦標賽冠軍，為迎接小選手們凱旋歸國，除安排台北台新戰神啦啦隊TaishinWonders及台新新光金吉祥物RICHART前往桃園機場接機，後續也將舉辦慶功宴並頒發獎勵金。

台新新光金表示，德芙蘭少棒自成軍以來，始終展現堅毅不拔的比賽精神，今年勇奪國內軟式少棒冠軍，取得代表台灣參加世界賽資格。

台新新光金指出，然而，球隊一度因為資源不足，面臨無法順利出國參賽的困境。所幸台新新光金控及各界即時伸出援手，讓球隊得以順利成行，最終更成功摘下世界冠軍，讓國際再次看見台灣基層棒球的實力與韌性。

台新新光金表示，秉持「認真、創新、永續」的品牌精神，多年來持續投入資源贊助國內體育發展，長期支持各項運動賽事與基層選手培育，其中如長期贊助南投空手道隊，培育出辜翠萍、谷筱霜等亞運金牌選手。

此外，台新新光金指出，除了經營職籃台北台新戰神外，今年也擴大投入棒球運動，攜手旗下子公司台新銀行、新光人壽、台新證券及台新投信，共同贊助職棒味全龍隊，並進一步將資源延伸至基層棒球，支持德芙蘭少棒赴日參賽，見證小選手們勇奪世界冠軍。

台新新光金補充，除了德芙蘭少棒隊外，也支持台南市崇明國中棒球隊於下個月赴美參與移地訓練計畫，持續投入厚植基層運動能量，期盼為台灣培育出更多具潛力的棒球新星。

台新新光金 新光金 棒球

延伸閱讀

德芙蘭少棒日本 IBA 榮獲冠軍 台中銀保經熱血加碼捐贈休旅車

《KANO》背後真實傳奇！1970 年代「北華興、南美和」曾撐起台灣棒球黃金年代

師鐸獎72得主揭曉 助台奪少棒世界冠軍運動教練賴敏男入列

棒球／棒協理事長改選倒數 郭智輝參選承諾「四年、三件事」

相關新聞

超馬／吉爾吉斯高山賽 陳彥博克服魔王關卡暫居第一

我國超馬好手陳彥博投入「吉爾吉斯200公里高山超馬分站賽」，昨天第二日賽程面對難度最高的魔王關卡，全程32.5公里、總爬升突破2000公尺的嚴苛考驗，陳彥博憑藉穩健的配速與強大意志，成功克服高海拔稀薄氧氣與強風，順利翻越約海拔3800公尺的特勒蒂隘口（Teleti Pass），展現極佳的競技狀態與韌性，兩站結束暫居第一。

高中體總會長交接 胡劍峯交棒陳勝利

高中體總上月底完成第七屆會長、理事、監事選舉，由桃園市立龍潭高級中等學校校長陳勝利當選第七屆會長，高中體總今天舉辦會長交接典禮，卸任會長桃園市永平工商校長胡劍峯將印信交接給新會長陳勝利，代表高中體總進入新里程。

LPGA／英國公開賽將登場 曾雅妮、徐薇淩力拚冠軍獎盃並備戰亞運

LPGA年度五大戰最後一場英國女子公開賽將於明天開打，台灣僅曾雅妮、徐薇淩2人參賽，除了力拚冠軍獎盃外，也要為即將到來的...

棒球／台新新光金支持基層棒球 挺德芙蘭少棒隊奪冠

為力挺基層棒球，台新新光金支持台中市德芙蘭少棒隊參與世界軟式少棒錦標賽，日前少棒隊勇奪世界冠軍返台，進一步宣布將舉辦慶功...

網球／老天爺幫忙 溫布頓入場觀眾寫新猷

今年溫布頓有老天眷顧，兩周賽事期間都沒有雨神攪局，好天氣加持催出破賽會紀錄的55萬151名進場觀眾人數，比去年再多出1381人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。