棒球／台新新光金支持基層棒球 挺德芙蘭少棒隊奪冠

為力挺基層棒球，台新新光金支持台中市德芙蘭少棒隊參與世界軟式少棒錦標賽，日前少棒隊勇奪世界冠軍返台，進一步宣布將舉辦慶功宴並頒發獎勵金，肯定球員們的努力奮戰、為國爭光。

台中市和平區德芙蘭國小主責組成的台灣代表隊，日前赴日本參加世界少年軟式棒球錦標賽，先後打敗中國、新加坡，並於27日冠軍賽擊敗日本，奪世界冠軍金盃。

台新新光金表示，德芙蘭少棒隊不負眾望，繼2024年後再次奪下世界軟式少棒錦標賽冠軍，為迎接小選手們凱旋歸國，除安排台北台新戰神啦啦隊TaishinWonders及台新新光金吉祥物RICHART前往桃園機場接機，後續也將舉辦慶功宴並頒發獎勵金。

台新新光金表示，德芙蘭少棒自成軍以來，始終展現堅毅不拔的比賽精神，今年勇奪國內軟式少棒冠軍，取得代表台灣參加世界賽資格。

台新新光金指出，然而，球隊一度因為資源不足，面臨無法順利出國參賽的困境。所幸台新新光金控及各界即時伸出援手，讓球隊得以順利成行，最終更成功摘下世界冠軍，讓國際再次看見台灣基層棒球的實力與韌性。

台新新光金表示，秉持「認真、創新、永續」的品牌精神，多年來持續投入資源贊助國內體育發展，長期支持各項運動賽事與基層選手培育，其中如長期贊助南投空手道隊，培育出辜翠萍、谷筱霜等亞運金牌選手。

此外，台新新光金指出，除了經營職籃台北台新戰神外，今年也擴大投入棒球運動，攜手旗下子公司台新銀行、新光人壽、台新證券及台新投信，共同贊助職棒味全龍隊，並進一步將資源延伸至基層棒球，支持德芙蘭少棒赴日參賽，見證小選手們勇奪世界冠軍。

台新新光金補充，除了德芙蘭少棒隊外，也支持台南市崇明國中棒球隊於下個月赴美參與移地訓練計畫，持續投入厚植基層運動能量，期盼為台灣培育出更多具潛力的棒球新星。