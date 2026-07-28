足球／席丹接掌法國國家隊兵符 不惜推掉其他邀約

法國足球傳奇席丹（Zinedine Zidane）今天正式接任國家隊總教練。他說，他過去數年回絕一些足球俱樂部的邀約，因為與國家隊共同努力才是「我唯一想做的事」。

法國足球協會（FFF）主席迪亞洛（Philippe Diallo）正式任命席丹為國家隊未來4年的總教練。這4年間的重要比賽包括2028年歐洲國家盃（Euro 2028）和由西班牙、葡萄牙、摩洛哥合辦的2030年世界盃。

現年54歲的席丹在記者會上說：「今天，對我來說是一種延續，某種程度上也是一個夢⋯4、5年來，我收到一些俱樂部的邀約，全都為了法國隊而拒絕，這是我唯一想做的事。」

席丹將於9月初公布新的工作團隊，他作為國家隊總教練的第一場比賽在9月25日，屆時法國隊將在歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）對上土耳其。

剛卸任的前總教練德尚（Didier Deschamps）執掌兵符14年，於2018年率隊抱回隊史第2座世界盃冠軍。在本月剛結束的世界盃賽事中，一路被看好再度奪冠的法國隊於準決賽敗給西班牙，又在季軍賽輸給英格蘭。

法國1998年拿下第一座世界盃冠軍時，席丹與德尚都是隊內主力球員。

席丹被視為法國足球史上最偉大球員之一，他以球員身分效力國家隊期間，除了拿下1998年世界盃冠軍之外，另於2000年歐洲國家盃率隊奪金。

在法國於2006年世界盃決賽強碰義大利時，席丹在延長賽中不滿義大利球員馬特拉吉（MarcoMaterazzi）言語挑釁，以頭錘攻擊對方，遭罰紅牌下場，法國最後在PK大戰輸球，席丹隨後也結束球員生涯。

席丹被球迷暱稱為Zizou，他在成為國家隊教頭之前，曾任西班牙足球俱樂部「皇家馬德里」（RealMadrid）教練。

席丹出生於南部大城馬賽（Marseille），當地居民頗以他為傲，至今在大樓外牆仍看得到他的巨幅肖像壁畫。

法國新聞台（franceinfo）分析，德尚旗下的國家隊風格多變，很多時候傾向務實，甚至以防守為重，但也可以靈活、講求效率，依球員組成和專長來調整戰術，整體來說取得了一定程度的成功。

而席丹在皇家馬德里執教期間，在戰術上似乎並不墨守成規，但他必須展現自己的風格，或許會以高位逼搶和更強勢進攻的打法來實現。