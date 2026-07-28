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全國錦標賽包辦冠亞軍 接棒未來、元夢多隊員進世界盃中華培訓隊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
接棒未來女子棒球隊連續八年獲全國女子棒球錦標賽冠軍。圖／頂新和德文教基金會提供
接棒未來女子棒球隊連續八年獲全國女子棒球錦標賽冠軍。圖／頂新和德文教基金會提供

接棒未來與元夢女子棒球隊本月初不僅雙雙拿下全國女子棒球錦標賽冠亞軍，還有19名隊員獲選世界盃女棒中華培訓隊，力拼進入代表隊前進下月登場的世界盃女棒錦標賽小組賽。

為打造棒球經濟生態圈，頂新和德文教基金會創辦人魏應充多年來扶植基層棒球、社區棒球、女子棒球，並在2019年推動職棒隊伍味全龍復出；其中除了味全龍拿下中職今年上半季的季冠軍，接棒未來女子棒球隊也在本月初再次拿下全國女子棒球錦標賽冠軍，創八連霸紀錄。

基金會提供營養金、場地和球隊維運所需資源，讓選手能減輕訓練與參賽負擔；近年也因追夢的選手越來越多，新增贊助「元夢女子棒球隊」，選手們感念贊助人魏應充多年來像家長一樣照顧女棒隊並以魏爸稱呼。

中華民國棒球協會最新公告的「第10屆世界盃女子棒球錦標賽中華培訓隊名單」，28名選手中有11名來自接棒未來、8名來自元夢，其餘來自台灣體大、開曼英利與中信金融。頂新和德文教基金會扶植的女棒選手佔近7成，最後進入中華代表隊的選手將在8月23日至27日在台南打世界盃小組賽，屆時中華台北、日本、菲律賓、古巴、英國及委內瑞拉6隊中的前三名，將與另一個小組賽的前三名共同晉級明年7月在美國舉辦的世界盃決賽。

接棒未來女子棒球隊領隊謝榮瑤表示，很感謝基金會對女子棒球隊提供支持，在球員最需要協助的時候伸出援手。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，頂新和德文教基金會不僅支持球隊參賽，實際深入了解女子棒球實際發展的缺口與需求，未來也盼有機會能導入運動科學、運動防護及訓練資源，讓球員們能獲得更專業、更完整的訓練。

接棒與元夢女子棒球隊19名隊員獲選世界盃女棒錦標賽中華培訓隊。圖／頂新和德文教基金會提供
接棒與元夢女子棒球隊19名隊員獲選世界盃女棒錦標賽中華培訓隊。圖／頂新和德文教基金會提供

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