渣男！3小時同地前後約會兩女友 澳洲球星被傳交往400女人

年薪近百萬美元的澳洲橄欖球職業球星史密斯(Bailey Smith )，遭網友爆料TikTok爆料，竟在3小時同一地約會兩名女人，並上傳照片為證，網友留言宣稱，「當他和妳計劃著未來時，其實還有其他400個不同的女孩子。」然而史密斯對此淡然不做任何正面回應，還問網友，「約會好去處？」網友回覆「沒有鏡子的地方」，他回答，「有道理。」

這個傳聞在澳洲球迷引發熱烈討論，澳洲橄欖球是相當受歡迎的運動，25歲的史密斯是澳洲橄欖球職業聯盟剛簽下大約轉進吉朗隊年輕球員，目前年薪70萬美元，上看百萬美元球星級人物，目前沒有結婚，交往女友是很正常的事，但同時交往多名女友，仍是被澳媒大幅報導，只不過，史密斯本人似乎不以為意。

網友上傳TikTok指史密斯交往400女孩子。

這位名為桑頓(Tahlia Thornton)的女網友TikTok爆料史密斯，上傳有人私訊她，史密斯與另一名女子約會，且在同一地點3小時後又約會另一名女子，由於史密斯穿著都相同的衣服且背景相同，可以確定是前後時間與不同女子在一起。

據報導，史密斯的緋聞一直以來都沒有中斷，雖是未婚，但網友對於他同時交往多名女友行為，仍是留言說，「太邪惡了」、「同一天能跟這麼多女人在一起，簡直瘋了」。