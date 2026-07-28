世足賽／46歲冠軍戰裁判突然宣布退休 有球迷稱讚、也有陰謀論

2026世界盃足球賽冠軍戰主裁判溫西奇（Slavko Vincic）在賽事落幕1周後，就確定退休，消息一出，引發廣大球迷熱議。

現年46歲的溫西奇來自斯洛維尼亞，他在比賽中用紅牌將阿根廷中場費南德斯（Enzo Fernández）請出場，最終西班牙在延長賽以1：0擊敗阿根廷。

溫西奇曾被批評過度放任阿根廷強硬肢體對抗，但給費南德斯紅牌讓許多球迷拍手叫好；而阿根廷球迷對此感到非常不滿。

斯洛維尼亞足協昨天發布溫西奇退休的消息，有許多球迷稱讚，「他是唯一在阿根廷比賽執法公正的裁判」、「兄弟救了足球，傳奇退休」、「真是精采的退休方式」。不過也有球迷謾罵，「他收了西班牙的支票」、「他在世界盃收夠多錢，現在可以退休了」、「他剝奪阿根廷的機會」。

溫西奇被國際足球歷史與統計協會（IFFHS）及義大利裁判協會（AIA）評選為本屆世界盃最佳裁判。本屆世界盃，他共執法4場比賽，包括巴西C組首戰對摩洛哥，墨西哥16強以2比0擊敗厄瓜多，他依據賽前新導入的規則，將厄瓜多後衛欣卡皮耶（Piero Hincapie）罰下，原因是欣卡皮耶與墨西哥球員交談時用手遮住嘴巴。

溫西奇在世界盃前就有豐富執法經驗，曾在2020年歐洲國家盃執法，2022年歐霸盃法蘭克福對格拉斯哥流浪者的冠軍戰擔任主裁判。2024年歐洲冠軍聯賽多特蒙德對皇家馬德里的決賽、2024年歐洲國家盃法國對西班牙4強賽。