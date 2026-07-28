快訊

避免手足再爭遺產！立院通過刪除民法兄弟姐妹特留分 6個月後施行

甜味偽裝與同儕壓力 高一女吸一口電子煙掉進毒坑難拔

死了繼續砍？中和公公百刀砍死媳婦 殺人、毀損屍體罪嫌羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／搶美網混雙百萬獎金 莎芭蓮卡合體約克維奇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇、莎芭蓮卡。 美聯社
約克維奇、莎芭蓮卡。 美聯社

美網去年將混雙改成16隊單淘汰的賽制，不但祭出冠軍獨享100萬美金的高額獎金，且將賽事拉到單打會內賽開始前一周舉行；大會公佈今年已經報名的名單，女單白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）將合體，去年奪下亞軍的波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）也將捲土重來。

今年美網將從8月31日點燃戰火，混雙將在8月25和26日先舉行，比賽地點都是在美網主球場亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）和路易斯阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）舉行，並有轉播服務。

參賽隊伍8月17日前都可報名，屆時單打排名總和最高的6對組合將自動獲得資格，這意味兩屆美網冠軍莎芭蓮卡和39歲仍居世界第5的約克維奇保證入選。

美國網球協會（USTA）另會頒發8張外卡，另外2對透過8月24日舉行的會外賽取得資格。

目前公告的名單包括哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina）／美國弗里茲（Taylor Fritz）、地主組合皮古拉（Jessica Pegula）／德萊普（Jack Draper）和日本球星大坂直美／錦織圭；去年奪冠的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）因排名較低，需要拿外卡才能參賽。

今天公布的組合還有俄羅斯搭檔安德瑞娃（Mirra Andreeva）／羅布雷夫（Andrey Rublev）、施奈德（Diana Shnaider）／梅德維夫（Daniil Medvedev）、「瑞士公主接班人」班西琪（Belinda Bencic）／義大利科博利（Flavio Cobolli）等。

美國網協設計的新賽制最初遭到批評，因為有許多雙打好手被排除在外，但賽事兩天座無虛席，吸引78000球迷進場，證明改革獲得成功。

約克維奇 莎芭蓮卡 美網

延伸閱讀

台北羽賽／才剛奪冠隨即趕場拚戰 周天成：每次回台灣參賽總是很開心

台北羽賽／不習慣當女單「一姊」 邱品蒨盼突破心魔

台北羽賽／期待和周天成會師決賽 林俊易要先過奧運銅牌

桌球／WTT巴西球星挑戰賽 黃愉偼不敵日本好手止步16強

相關新聞

MLB／李灝宇單季50安破紀錄在即 25打點排隊內第7只用隊友3分之2場次

台灣好手李灝宇的連續場次安打之旅推進12場，今天3打數敲1安打，1支高飛犧牲打和1支內野安打掃回2分打點，本季已累積50支安打，逼近張育成2021年締造的單季54安台將紀錄，所屬的老虎隊終場以5：8不敵金鶯隊。

MLB／李灝宇內野安打推進連12場敲安 美媒讚嘆連犧牲打都飛404呎

台灣好手李灝宇持續堆疊障礙，今天在第四局滿壘敲出內野安打，推進連12場敲安，老虎隊此役的前2分都由他貢獻。

傳承前輩旅日榮光路！陽岱鋼21年始終堅持 寫棒球史重要篇章

陽岱鋼宣布在球季結束後正式引退，結束了台灣球員在日職的光輝時代。他在日職15年出賽1322場，成為唯一千安百轟百盜的台灣球員，並延續了旅日榮光。希望他能將經驗傳承給年輕球員。

詹姆斯要替費城奪冠 76人真的準備好了嗎？

詹姆斯加盟費城76人後，球隊面臨挑戰總冠軍的機會。他的組織能力和冠軍經驗將提升整體戰力，但健康問題、防守體系及板凳深度仍是關鍵變數。76人需在季後賽中證明自己具備冠軍實力。

MLB／蔡其昌訪大聯盟總部 美職海外賽下輪台灣優先

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天訪問美國職棒大聯盟，會晤主席曼佛瑞等高層。蔡其昌指出，大聯盟對台灣球迷可以坐滿日本球場感到...

NBA／費城76人正式宣布簽下詹姆斯 將穿23號球衣

美國職籃NBA費城76人今天正式宣布，簽下聯盟歷史得分王詹姆斯（LeBron James），而且他會穿上23號球衣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。