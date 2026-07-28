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桌球／WTT塔什干支線賽 陳思羽吳映萱晉級女雙冠軍戰
在烏茲別克舉行的WTT塔什干支線賽，台灣女雙陳思羽、吳映萱今天在4強戰以3比1獲勝，如願挺進冠軍戰，接下來將對戰第4種子俄羅斯組合，力拚女雙冠軍金盃。
世界桌球職業大聯盟（WTT）塔什干支線賽，由4屆奧運國手陳思羽搭配年僅17歲新星吳映萱的台灣組合名列女雙第3種子，2人今天與俄羅斯組合博科娃（Aleksandra Bokova）、捷列霍娃（Zlata Terekhova）正面交鋒，最後花費近38分鐘以3比1取勝，搶下女雙冠軍戰門票。
此役前兩局打完雙方戰成1比1平手，陳思羽、吳映萱在關鍵第3局頂住壓力，化解對手2個局點後，以16比14拿到聽牌優勢，接著台灣組合第4局克服開局落後劣勢，更打出7比1攻勢逆轉比分，順利奠定勝基，終場再以11比7奪勝，將與另一組俄羅斯組合沃羅寧娜（Vlada Voronina）、謝爾巴特赫（ValeriiaShcherbatykh）爭奪女雙冠軍。
另外，年僅18歲、名列女單頭號種子的台灣新星葉伊恬，今天在單打8強對戰俄羅斯女將泰拉科娃（Mariia Tailakova），前3局打完以11比5、10比12、11比6手握聽牌優勢，就算第4局遭化解5個賽末點，仍驚險以12比10獲勝，攜手巴黎奧運國手簡彤娟挺進女單4強。
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