快訊

鴻海為何拒救夏普龜山二廠？「鴻夏戀」10年關係生變

市場不再買單AI資本支出？台股崩回4萬2千點 台積電跌破2,300元

專訪／在學校買喪屍煙彈一顆2千元 染毒少年：我為錢下海當詐騙車手

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／WTT塔什干支線賽 陳思羽吳映萱晉級女雙冠軍戰

中央社／ 台北27日電
陳思羽。 新華社
陳思羽。 新華社

烏茲別克舉行的WTT塔什干支線賽，台灣女雙陳思羽、吳映萱今天在4強戰以3比1獲勝，如願挺進冠軍戰，接下來將對戰第4種子俄羅斯組合，力拚女雙冠軍金盃。

世界桌球職業大聯盟（WTT）塔什干支線賽，由4屆奧運國手陳思羽搭配年僅17歲新星吳映萱的台灣組合名列女雙第3種子，2人今天與俄羅斯組合博科娃（Aleksandra Bokova）、捷列霍娃（Zlata Terekhova）正面交鋒，最後花費近38分鐘以3比1取勝，搶下女雙冠軍戰門票。

此役前兩局打完雙方戰成1比1平手，陳思羽、吳映萱在關鍵第3局頂住壓力，化解對手2個局點後，以16比14拿到聽牌優勢，接著台灣組合第4局克服開局落後劣勢，更打出7比1攻勢逆轉比分，順利奠定勝基，終場再以11比7奪勝，將與另一組俄羅斯組合沃羅寧娜（Vlada Voronina）、謝爾巴特赫（ValeriiaShcherbatykh）爭奪女雙冠軍。

另外，年僅18歲、名列女單頭號種子的台灣新星葉伊恬，今天在單打8強對戰俄羅斯女將泰拉科娃（Mariia Tailakova），前3局打完以11比5、10比12、11比6手握聽牌優勢，就算第4局遭化解5個賽末點，仍驚險以12比10獲勝，攜手巴黎奧運國手簡彤娟挺進女單4強。

俄羅斯 陳思羽 烏茲別克

延伸閱讀

桌球／WTT巴西球星挑戰賽 黃愉偼不敵日本好手止步16強

中國羽賽／1000等級大賽三局拍下法好手 周天成男單奪冠創史上最長紀錄

世足賽／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸

中國羽賽／周天成內戰退林俊易 本季首闖決賽對決法好手

相關新聞

MLB／李灝宇內野安打推進連12場敲安 美媒讚嘆連犧牲打都飛404呎

台灣好手李灝宇持續堆疊障礙，今天在第四局滿壘敲出內野安打，推進連12場敲安，老虎隊此役的前2分都由他貢獻。

傳承前輩旅日榮光路！陽岱鋼21年始終堅持 寫棒球史重要篇章

陽岱鋼宣布在球季結束後正式引退，結束了台灣球員在日職的光輝時代。他在日職15年出賽1322場，成為唯一千安百轟百盜的台灣球員，並延續了旅日榮光。希望他能將經驗傳承給年輕球員。

詹姆斯要替費城奪冠 76人真的準備好了嗎？

詹姆斯加盟費城76人後，球隊面臨挑戰總冠軍的機會。他的組織能力和冠軍經驗將提升整體戰力，但健康問題、防守體系及板凳深度仍是關鍵變數。76人需在季後賽中證明自己具備冠軍實力。

NBA／費城76人正式宣布簽下詹姆斯 將穿23號球衣

美國職籃NBA費城76人今天正式宣布，簽下聯盟歷史得分王詹姆斯（LeBron James），而且他會穿上23號球衣

MLB／蔡其昌訪大聯盟總部 美職海外賽下輪台灣優先

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天訪問美國職棒大聯盟，會晤主席曼佛瑞等高層。蔡其昌指出，大聯盟對台灣球迷可以坐滿日本球場感到...

網球／搶美網混雙百萬獎金 莎芭蓮卡合體約克維奇

美網去年將混雙改成16隊單淘汰的賽制，不但祭出冠軍獨享100萬美金的高額獎金，且將賽事拉到單打會內賽開始前一周舉行；大會公佈今年已經報名的名單，女單白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）將合體，去年奪下亞軍的波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）也將捲土重來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。