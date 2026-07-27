合庫羽球隊周天成 勇奪2026中國羽球公開賽男單冠軍

合作金庫羽球隊再傳捷報，合庫羽球好手周天成於「2026年中國羽球公開賽」勇奪男子單打冠軍，並以36歲之齡締造世界羽聯(BWF)史上最年長超級1000等級賽事冠軍，寫下職業生涯嶄新里程碑，合庫表達最誠摯的祝賀與肯定。

本屆中國羽球公開賽周天成展現強韌實力，於八強賽力克世界球王石宇奇，並一路過關斬將挺進決賽，最終在冠軍戰歷經三局激戰，成功奪得冠軍。這也是周天成繼2019年印尼羽球公開賽奪冠後，生涯第二座超級1000賽事冠軍；更成為中國羽球公開賽史上首位榮獲冠軍的臺灣純本土球員，創下賽史新猷，再次向世界展現臺灣羽球選手堅強的競爭力與永不放棄的精神。

合庫長期深耕體育，秉持「培育人才、回饋社會」的理念，持續支持羽球、桌球及棒球等運動發展，並透過完善的訓練環境與資源，陪伴選手安心備戰，致力成為球員夢想的後盾。

合作金庫表示，周天成此次勇奪2026年中國羽球公開賽冠軍，不僅是個人職業生涯的重要成就，更激勵無數年輕選手勇敢追逐夢想。未來，合作金庫將持續投入競技運動發展，善盡企業社會責任，攜手優秀選手站上世界舞臺，為臺灣爭取更多榮耀。