林義傑、郭彥均領軍出征2026納米比亞極限馬拉松 攜手迎向衛冕之路

曾征戰世界四大極地、完成無數極限挑戰的極限運動家林義傑，再次踏上世界級賽事舞台。於7月27日召開記者會正式宣布啟動「2026納米比亞極限馬拉松-衛冕之路」計畫，將攜手郭彥均，率領由15位成員組成的挑戰團隊前進納米比亞，成員包含百公里賽事常勝軍李銘峰等好手，共同挑戰這場被譽為全球最艱困的沙漠極限耐力賽，以團隊之力再度叩關世界舞台。

納米比亞極限馬拉松以橫越沙漠地形、酷熱氣候、劇烈日夜溫差及多日長距離賽程聞名，是全球跑者公認的極限耐力賽最高殿堂之一。選手除了要面對數十度高溫與漫長賽程，更必須克服補給調配、體能分配、心理壓力及環境適應等重重考驗，每一步都是對身體與意志的極限試煉。

衛冕之路比奪冠更艱難 目標劍指四大極地滿貫

林義傑表示，智利是他的幸運之地。2004年，他在智利拿下人生第一座國際賽個人冠軍；睽違二十年後，去年再度率領台灣團隊奪下智利Atacama極地超級馬拉松團體冠軍。他也宣布，未來兩年的目標，是帶領團隊挑戰四大極地賽事官方團體戰的「滿貫冠軍」。

相較於首度奪冠，衛冕之路往往更加艱辛，而要拿下滿貫賽事冠軍，猶如登上月球般困難。「第一次參賽，大家期待的是你能完成比賽；但當你站上冠軍的位置後，每一次出發，都代表著更大的責任與壓力。」

對林義傑來說，今年最大的目標不只是再次挑戰佳績，更希望將多年征戰世界各地累積的經驗，傳承給團隊中的每一位夥伴，陪伴大家一起突破極限、完成夢想，共同站上世界舞台。他認為，真正的冠軍，不只是贏得比賽，更是能帶著更多人一起成長、一起完成看似不可能的挑戰。

從紐西蘭到納米比亞 郭彥均再度接受挑戰

郭彥均繼今年完成紐西蘭南湖多日超級馬拉松挑戰後，再度接受林義傑邀請，攜手挑戰難度更高的納米比亞極限馬拉松。郭彥均坦言，初次接觸超級馬拉松時，原以為這是遙不可及的夢想，但一路跟著林義傑訓練、比賽，不僅突破了體能極限,，也重新認識了自己的潛力與毅力。因此，他們決定再度接受挑戰，希望以實際行動，鼓勵更多人勇敢追夢。

全面升級備戰科學化 攜手HiBERG導入IHHT訓練系統

為了迎戰這場世界級賽事，林義傑率領團隊全面升級備戰內容，除了跑步訓練、重量訓練、核心肌群與耐力課程外，更導入運動科學恢復概念，攜手HiBERG採用IHHT（間歇性高低氧訓練）系統，作為訓練與恢復的重要工具。透過高低氧交替訓練，協助選手提升身體適應能力、恢復效率及耐力表現，讓每一次訓練都更有效率，以最佳狀態迎接沙漠極限考驗。

HiBERG品牌蕭副總則說，頂尖運動員的競爭已不僅止於比拚訓練量，更重視恢復品質與科學化管理。此次能夠成為林義傑挑戰納米比亞極限馬拉松的重要合作夥伴，深感榮幸，並期盼透過IHHT運動科技，成為選手備戰世界舞台最堅實的後盾，同時讓更多人看見運動科技在耐力運動上的應用價值。

記者會現場除了播放林義傑征戰納米比亞的珍貴畫面外，也首度公開分享此次衛冕備戰計畫，並展示備戰期間使用的HiBERG IHHT間歇性高低氧訓練設備，讓外界一窺世界級極限運動員如何結合專業訓練、科學恢復與團隊合作，全力迎戰全球最嚴苛的沙漠賽事。

真正的冠軍 是願意陪伴更多人走向終點的人

林義傑表示：「以前挑戰世界，是希望證明自己做得到；現在，我更希望透過自己的經驗，帶著更多人一起完成看似不可能的夢想。真正的冠軍，不只是第一個抵達終點的人，而是願意陪伴更多人一起走向終點的人。」

2026納米比亞極限馬拉松，不只是林義傑的衛冕之戰，更是一場關於勇氣、傳承、團隊合作與自我突破的全新旅程。選手們將帶著跑者永不放棄的精神，迎向世界最嚴苛的挑戰，再度向國際舞台發起挑戰。