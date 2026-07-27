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台北羽賽／首輪強碰東奧銅牌好手 林俊易拚第2冠笑稱：第2種子籤運差

中央社／ 台北27日電
「左手重砲」林俊易名列台北羽球公開賽男單第2種子。記者許正宏／攝影
「左手重砲」林俊易名列台北羽球公開賽男單第2種子。記者許正宏／攝影

台灣羽球男單好手「左手重砲」林俊易，今天出席台北羽球公開賽賽前記者會，儘管身負奪冠期望，但他卻搞笑說：「怎麼第2種子前2輪的籤都這麼差」。

林俊易目前在世界羽球總會（BWF）男單排名第13名，過去曾在2024年拿過台北羽球公開賽冠軍，今年則被列為大會第2種子。

只不過籤運不太好的林俊易，首輪就要對上東京奧運銅牌、印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）；如果過關的話，16強很可能會對上馬來西亞名將、巴黎奧運銅牌的李梓嘉。

林俊易上週在超級1000等級的中國羽球公開賽就感冒，不過仍一路撐到4強才敗給自家人周天成；他今天接受媒體聯訪時表示，現在身體恢復得還不錯，希望可以一場一場好好打。

林俊易接著也開玩笑說：「我明明是第2種子，怎麼連2輪都要打奧運銅牌，這個籤是不是抽得有點問題？」

談到自己的新婚妻子程郁捷，上週幫忙坐在比賽場邊教練席的感受，林俊易也靦腆地說：「安定感是一定有的，畢竟她是最瞭解我的人；比賽時雖然也會聽她的建議，但上場打球的人是我，還是會斟酌參考就好。」

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