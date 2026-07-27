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北市「第二運動中心」首座新生館今啟用 蔣萬安曝場館四大亮點

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市新生運動館取得綠建築銀級、智慧建築合格級與建築能效一級評定；羽球場導入全國首用微米微孔式織物風管空調，最大風速控制於每秒0.2m以下，符合BWF規範；地下1樓更建置全國首座25公尺火藥槍低鉛智慧靶場，配置ISSF認證電子靶機系統與負壓空調。記者曾吉松／攝影
北市新生運動館取得綠建築銀級、智慧建築合格級與建築能效一級評定；羽球場導入全國首用微米微孔式織物風管空調，最大風速控制於每秒0.2m以下，符合BWF規範；地下1樓更建置全國首座25公尺火藥槍低鉛智慧靶場，配置ISSF認證電子靶機系統與負壓空調。記者曾吉松／攝影

北市蔣萬安推重要施政「運動之都」，「第二運動中心」首座新生館今開幕啟用。蔣表示，新生館今天啟用是打造運動之都非常重要里程碑，北市府接下來六年，至少會完成八座特色運動館；今年十月自來水園區的公館特色運動館也將完工啟用。

蔣萬安今天上午主持新生館開幕，新生館四大亮點，包括場館以射擊為核心，地下1樓更建置全國首座25公尺火藥槍低鉛智慧靶場，配置ISSF認證電子靶機系統與負壓空調；羽球場導入全國首用微米微孔式織物風管空調，最大風速控制於每秒0.2m以下，符合BWF規範；全館也採智慧空氣品質管理，室內二氧化碳達800ppm即自動換氣。

另外，新生館也取得綠建築銀級、智慧建築合格級與建築能效一級評定；也結合游泳池、羽球場、網球場、匹克球、體適能等各項多功能環境；並全面鋪設無障礙環境，方便所有身障朋友、長輩、或有小朋友的家庭，都可以感受非常友善空間，各樓層也設置無障礙廁所與淋浴間。

媒體問蔣，民進黨市長參選人沈伯洋本月16日才發布政見拋運動生態系，是否沈很多政見北市都已在推？蔣說，他上任一周年就宣布打造「運動之都」，除大巨蛋啟用；台北田徑場全面重新設計；也將運動中心全面翻新；也宣布打造特色運動館。尤其第一個運動中心也是在中山區，並迎來超1億9千萬人次，看到市民非常熱愛運動，運動中心使用頻率也非常高。

北市體育局表示，新生館於7月27日至8月2日試營運，開放每日上午8時至17時全館多設施免費體驗，包含韻律、肌力及器械皮拉提斯等團體課程，以及溫水游泳池、健身房、羽球場和棋藝閱覽室等限量登記使用，並自8月6日正式營運。

台北市長蔣萬安上任後首座市民第二運動中心新生館上午落成，台北市新生運動館取得綠建築銀級、智慧建築合格級與建築能效一級評定，蔣萬安到場主持啓動。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上任後首座市民第二運動中心新生館上午落成，台北市新生運動館取得綠建築銀級、智慧建築合格級與建築能效一級評定，蔣萬安到場主持啓動。記者曾吉松／攝影

蔣萬安 運動 北市

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