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台北羽賽／不習慣當女單「一姊」 邱品蒨盼突破心魔

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
邱品蒨將以女單頭號種子身分迎戰台北羽球公開賽。記者許正宏／攝影
邱品蒨將以女單頭號種子身分迎戰台北羽球公開賽。記者許正宏／攝影

我國傳奇羽將戴資穎退役後，台電好手邱品蒨成為新「一姊」，本周台北羽球公開賽更將以女單頭號種子身分捍衛主場，不過今天記者會擔任地主女單代表的她坦言，對自己比較沒信心，透過看書、和前輩請益等方式希望找到解決方法，盼能突破「心魔」。

邱品蒨目前世界排名12，今年超級1000系列的印尼公開賽勇闖8強，但接續澳洲、日本和上周的中國公開賽都首輪出局，自評表現和去年相比有一段落差，需要再加油。

「我會覺得我可能能力沒有到現在這個位置，所以會對自己比較沒有信心，在場上就會還沒打就開始害怕。」邱品蒨坦言有發現自己問題，一直在找辦法克服，像是看書、找國內選手聊，「有人告訴我就是要接受它，然後去了解它，再去解決他。」

希望盡快找回自己狀態，邱品蒨對「回家比賽」沒有太多想法，她笑說：「因為我是一個很容易被外界影響的人，所以我盡量告訴自己，不要去在意這些事情。」

今年全英公開賽奪下混雙冠軍的葉宏蔚／詹又蓁，本周也將以混雙頭號種子身分捍衛主場，詹又蓁說：「希望自己主場可以拿到好一點成績，看可不可以進決賽。」

葉宏蔚笑說，過往台北賽不論混雙和男雙最佳成績都是到四強，這次和詹又蓁希望能有突破，把獎牌留在台灣，接續再以名古屋亞運為目標努力。

混雙組合葉宏蔚（左）和詹又蓁將以混雙頭號種子身分迎戰台北羽球公開賽。記者許正宏／攝影
混雙組合葉宏蔚（左）和詹又蓁將以混雙頭號種子身分迎戰台北羽球公開賽。記者許正宏／攝影

邱品蒨將以女單頭號種子身分迎戰台北羽球公開賽。記者許正宏／攝影
邱品蒨將以女單頭號種子身分迎戰台北羽球公開賽。記者許正宏／攝影

混雙組合葉宏蔚（左）和詹又蓁將以混雙頭號種子身分迎戰台北羽球公開賽。記者許正宏／攝影
混雙組合葉宏蔚（左）和詹又蓁將以混雙頭號種子身分迎戰台北羽球公開賽。記者許正宏／攝影

邱品蒨 澳洲 羽球 籃球

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