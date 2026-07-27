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台北羽賽／才剛奪冠隨即趕場拚戰 周天成：每次回台灣參賽總是很開心

中央社／ 台北27日電
周天成才剛奪下中國公開賽冠軍，馬上趕回台北備戰。 新華社
周天成才剛奪下中國公開賽冠軍，馬上趕回台北備戰。 新華社

BWF超級300等級的台北羽球公開賽明天開打，今天賽前記者會地主球星一字排開，其中地主男單雙保險周天成林俊易近況都相當火燙，有機會決賽碰頭。

世界羽球總會（BWF）超級300等級的台北羽球公開賽，身為地主的台灣羽球代表隊幾乎是亞運陣容應戰，除了男單周天成、林俊易高居第1、2號種子外，女單邱品蒨、林湘緹、宋碩芸也都披掛上陣。

另外男雙王齊麟/邱相榤、李哲輝/楊博軒、李芳任/李芳至也都參賽；而拿下今年全英羽球公開賽混雙金盃的葉宏蔚、詹又蓁，也將力拚賽史首冠。

現年36歲的台灣一哥周天成，曾在2016、2017、2019、2022年4度在台北羽球公開賽封王，今年將帶著絕佳狀態，挑戰生涯在賽史第5冠。

剛拿下BWF超級1000中國羽球公開賽冠軍的周天成，預計今晚抵台，隨即就投入場地適應和練習，他告訴中央社記者，「每次回到台灣參賽總是很開心，也很希望能在地主球迷面前打出一場好的比賽。」

新任中華民國羽球協會理事長許安進在致詞時提到，近年來台灣羽球在國際賽的成績越來越亮眼，尤其今年已經有3組不同球員在超級1000等級的賽事奪冠，可見整體實力確實都在成長。

許安進表示，接下來的世錦賽、亞運，羽球都將以國家隊身分參賽，協會這邊一定會給予最多的幫助，讓世界看見台灣。

馬來西亞混雙好手陳堂傑，去年和搭檔杜頤溈拿到世界羽球錦標賽混雙金牌，今年第7度來台參賽，卻換了新搭檔辛依文。他表示，很喜歡來台灣比賽，這裡的球迷都非常熱情，跟大馬不相上下。

林俊易 羽球 周天成

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