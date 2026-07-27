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台北羽賽／先不談男雙連霸 王齊麟盼在兒子前贏球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（左）和邱相榤將挑戰台北羽球公開賽男雙連霸。記者許正宏／攝影
王齊麟（左）和邱相榤將挑戰台北羽球公開賽男雙連霸。記者許正宏／攝影

兩屆奧運男雙金牌名將王齊麟，去年和新搭檔邱相榤在台北羽球公開賽打下男雙金盃，本周將以衛冕軍身分捍衛主場，但「麟榤配」近6站都首戰就出局，王齊麟苦笑說：「我已經很久不知道什麼是贏球的感覺。」回到主場先不談衛冕，目標先進帳勝場。

世界排名13的「麟榤配」是我國目前排名最佳的男雙組合，去年台北賽收穫合作首冠，兩人9月名古屋亞運也將攜手出征，但近期陷入低潮，全英公開賽後連同上周中國公開賽，已經連6站比賽「一輪遊」。

今天出席台北羽球公開賽記者會，王齊麟透露邱相榤中國賽前扭到腳，沒什麼練球，上場也不確定能打到什麼程度，只能在場上尋求方法，「也希望他的腳傷不要再惡化，因為亞運快到了，我們的目標當然是放在世錦賽跟亞運，所以希望說就有這幾站慢慢找到屬於我們自己搭配的節奏。」

王齊麟苦笑說，狀況如此，根本沒有衛冕壓力，「我想先贏球，先贏球就好，一場一場來。」和前搭檔李洋拿下兩枚奧運金牌的王齊麟提到，和邱相榤合作後，狀態起伏，有時早早出局，又有幾站有不錯表現，「希望可以變得是可以穩定，希望都可以至少都前8這樣。」

今年迎接兒子誕生的王齊麟也透露，本周將是兒子第一次到現場觀戰，他開玩笑說：「希望他不要哭鬧，不然我會分心。」語氣一轉，王齊麟認真說，雖然兒子還看不懂比賽，仍是一種支撐自己的力量，希望自己能表現好一點，讓兒子多看幾場比賽。

台北賽男雙前3種子都由地主擔綱，「麟榤配」榮膺頭號種子，世界排名17的李哲輝／楊博軒排第2種子，世界排名13的雙胞胎李芳任／李芳至列第3種子。

台北羽球公開賽明天點燃戰火，今天舉行賽事記者會，台灣好手齊聚。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽明天點燃戰火，今天舉行賽事記者會，台灣好手齊聚。記者許正宏／攝影

王齊麟 邱相榤 奧運 籃球

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