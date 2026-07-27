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台北羽賽／期待和周天成會師決賽 林俊易要先過奧運銅牌

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台北羽球公開賽明天點燃戰火，地主老手今天記者會齊聚誓言捍衛主場。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽明天點燃戰火，地主老手今天記者會齊聚誓言捍衛主場。記者許正宏／攝影

台北羽球公開賽明天將在台北小巨蛋點燃戰火，本屆賽事吸引22國、468位好手齊聚，地主羽將也全面出擊，剛在中國公開賽捧冠的「一哥」周天成、打進中國賽4強的「左手重砲」林俊易更分列男單前2種子，今天記者會代表接旗的林俊易笑說，若能和學長會師決賽當然最好不過，但前提是前兩場要先通過奧運前銅牌的考驗。

林俊易2024年台北賽封王，今年更在BWF超級1000等級的全英公開賽奪下男單冠軍，寫下台灣羽壇新頁；台北賽前，他上周六中國公開賽才和周天成4強上演「寶島內戰」，兩位好手本周將領銜捍衛主場，若有機會再交鋒就會是決賽戰場。

上周染上感冒的林俊易，目前還沒完全痊癒，不過能和年長10歲的周天成大賽舞台對決，他仍直呼特別，「我在國中的時候第一次跟跟學長稍微認識，那時候他已經在打國際賽了，我還是個小孩子，到現在就是很不一樣的感覺，有一種那種時間過很快的感覺。」他認為每次和周天成交手都是學習機會，36歲的周天成除身體狀況保持很好，經驗、判斷也是上乘。

前年在地主球迷見證下奪冠，林俊易仍期待今年在「主場」的表現，26歲的他笑說和兩年前相比更成熟，也期待和周天成球場上再交手，前提是前兩場要先過關，畢竟他首輪將碰東京奧運奪銅的印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting），若過關第二輪假想敵是巴黎奧運男單摘銅的馬來西亞名將李梓嘉，都是硬戰。

林俊易今天還多了「人夫」身份，同是羽球選手出身的太太程郁捷中國賽還有坐場邊教練席指導、給建議，不過林俊易今天預告，台北賽夫妻倆不會在場上合體。

台北羽球公開賽明天點燃戰火，中華羽協理事長許安進（右二）今天記者會授旗給「左手重砲」林俊易。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽明天點燃戰火，中華羽協理事長許安進（右二）今天記者會授旗給「左手重砲」林俊易。記者許正宏／攝影

台北羽球公開賽明天點燃戰火，「左手重砲」林俊易今天在記者會揮旗。記者許正宏／攝影
台北羽球公開賽明天點燃戰火，「左手重砲」林俊易今天在記者會揮旗。記者許正宏／攝影

「左手重砲」林俊易名列台北羽球公開賽男單第2種子。記者許正宏／攝影
「左手重砲」林俊易名列台北羽球公開賽男單第2種子。記者許正宏／攝影

奧運 林俊易 周天成 籃球

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