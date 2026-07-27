廈門海況惡化金廈泳渡賽制急改 選手只游半程、獎金照舊

金門第13屆金廈海域全球華人游泳接力公開賽今天上午在烈嶼雙口海灘登場，原訂兩岸100隊、200名泳將以兩人接力挑戰約7公里金廈水道，但因廈門端海象惡化，大會賽前緊急改變比賽規則，取消第二棒接力，改由第一棒選手游至兩岸中點檳榔嶼平台即完成比賽，全程縮短為約3.5公里，不過總獎金人民幣30萬元及各組名次、頒獎資格均維持不變。

受海況影響，賽事鳴槍時間也由原訂上午10時延後30分鐘，所有第一棒選手自雙口海岸出發，游抵檳榔嶼平台觸板即完成比賽，由電子晶片計時決定成績，一棒定勝負。

金門縣副縣長陳祥麟表示，原規畫第一棒選手在檳榔嶼平台交接後，由第二棒續游至廈門，但經氣象、公安及海象單位共同評估，廈門端及檳榔嶼周邊浪高、湧浪明顯，為顧及選手安全，決定取消第二棒賽程。第一棒選手完賽後搭船前往廈門，第二棒選手則直接搭船赴廈門，不再下水，競賽辦法及獎金維持原規定。

主辦單位表示，本屆共有100隊、200名泳將參賽，分為男子A組、男子B組及女子組，總獎金人民幣30萬元，各組冠軍可獲人民幣2萬5000元，最終成績將於今晚「選手之夜」揭曉並頒獎。

賽前還出現一段小插曲，由於所有選手下水前都必須先通過海關及移民署設置的臨時通關站，一名香港選手竟只穿著泳褲抵達，卻忘了攜帶證件，主辦單位緊急派車載他返回住宿飯店取件，所幸趕在開賽前完成通關，沒有影響參賽資格。

另外，包括參賽選手及體育交流團共140餘人已於24日循小三通抵達金門，其中包括中國國家體育總局游泳運動管理中心副主任王強、福建省體育局副局長黃海霞及廈門市體育局副局長勞建軍等官員隨團參與，台灣中央單位則低調未派人；主辦單位表示，今年賽事全面升級安全機制，海上配置密集救生船艇及一對一護航制度，即使因海象臨時變更賽制，仍以選手安全為最高原則，順利完成賽事。

金門第13屆金廈海域全球華人游泳接力公開賽今天上午在烈嶼雙口海灘登場，選手在下海比賽前開心合影。記者蔡家蓁／攝影

金門第13屆金廈海域全球華人游泳接力公開賽今天上午在烈嶼雙口海灘登場，貴賓主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影

包括中國國家體育總局游泳運動管理中心副主任王強（左五）、福建省體育局副局長黃海霞（右五）及廈門市體育局副局長勞建軍等官員此次隨團參與，並與金門副縣長陳祥麟等人合影。記者蔡家蓁／攝影

金門第13屆金廈海域全球華人游泳接力公開賽今天上午在烈嶼雙口海灘登場，原訂兩岸100隊、200名泳將以兩人接力挑戰約7公里金廈水道，但因廈門端海象惡化，大會賽前緊急改變比賽規則，圖為選手奮力向前游。記者蔡家蓁／攝影

所有選手在下水前都必須先通過海關及移民署設置的臨時通關站。記者蔡家蓁／攝影