羽球／寫千分大賽最老奪冠紀錄 36歲周天成曝秘訣

我國羽球「一哥」周天成昨天在中國公開賽三局力退世界排名16的大波波夫（Toma Junior Popov）奪冠，除奪下本季第一座冠軍，更寫下超級一千賽事最年長冠軍紀錄，小天接受世界羽聯訪問時提到，規律作息是保持「長青」的秘訣。

中國公開賽屬於BWF一年只有四站的超級1000大賽，小天昨天三局奪冠，奪下2019年印尼公開賽後的個人第2座千分大賽冠軍，還以36歲6個月又18天年紀改寫原本印尼傳奇男雙塞提阿萬（Hendra Setiawan）的34歲6個月又13天紀錄，成為千分大賽的最年長冠軍選手。

和印尼公開賽冠軍已相隔7年，小天幾乎每輪對手都是不同世代的選手，奪冠連自己都直呼不可置信，「我沒想到自己能打進決賽，更沒想到能成為冠軍。我真的非常感激，在這個年紀還能上場比賽並不容易，很慶幸能有這樣的機會。」

同期選手幾乎都已退役，小天仍持續征戰，從2022年開始每年都有冠軍進帳的他強調，規律作息是保持狀態的關鍵，「每天都要進行物理治療，攝取正確的營養，並盡一切努力取得好成績。」

除了保持身體狀態，小天也分享自身心態，「你必須始終保持積極，我無法決定結果，但我可以決定我的態度。所以我一直保持這種心態。」

奪冠後的小天馬上有機會和家鄉球迷分享榮耀，本周台北公開賽就要在台北小巨蛋登場，小天名列頭號種子，將領銜捍衛主場。