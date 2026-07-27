最年長紀錄 36歲周天成中國羽賽奪冠

卅六歲的我國羽球「一哥」周天成，昨天在中國公開賽三局力退法國好手波波夫奪冠，除奪下本季第一座冠軍，更寫下超級一千賽事最年長冠軍紀錄，加上「左手重砲」林俊易也打進四強，為九月名古屋亞運注入強心針。

中國公開賽屬於世界羽聯（ＢＷＦ）一年只有四站的超級一千大賽，總獎金高達兩百萬美金，僅次於年終賽，世界排名第六的小天一路闖關，包括八強賽三局力退地主「世界球王」石宇奇、四強「內戰」拍下名古屋亞運隊友林俊易，打進決賽已締造個人在中國公開賽最佳紀錄。

昨天碰世界排名十六的波波夫，小天首局從最多六分落後逆轉勝，儘管第二局讓出，決勝局開賽就連拿四分，一路領先下拍下波波夫，以廿一比十五、七比廿一、廿一比十三迎接本季首冠，也是二○一九年印尼公開賽後個人第二座超級一千分金盃，一併帶回十四萬美金（約四五三萬台幣）冠軍獎金。

從二○二二年開始，周天成每年至少都有一座冠軍進帳，今年在亞運前進帳本季首冠，還以卅六歲六個月又十八天年紀成超級一千賽的最年長冠軍，改寫原本印尼傳奇男雙塞提阿萬的紀錄。