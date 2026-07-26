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射擊／楊昆弼「生子後」帶好運 射擊世界盃前3輪滿靶
在中國杭州舉行的射擊世界盃，台灣不定向飛靶好手楊昆弼，今天在男子資格賽前3輪展現「生子後」的好運，射出滿靶的75分高居第1。
射擊世界盃從7月20日到29日在中國杭州舉辦，台灣代表隊目前都還未拿下獎牌；不過在今天的男子不定向飛靶資格賽前3輪，台灣好手楊昆弼全都射下25分的滿靶成績，最終以75分高居第1。
現年27歲的楊昆弼，在2024年12月升格為人夫，娶了同樣為射擊選手的韓籍老婆「金小姐」，當時2人對於未來順其自然，但楊昆弼曾透露會先努力拚戰名古屋亞運。
楊昆弼在2週前升格當爸爸，這次帶著「生子後」的好運參賽，果然繳出驚人的滿靶成績。
楊昆弼笑說，看到孩子出生真的感覺很不一樣，也讓自己心裡更踏實安定，努力往下一個階段邁進；不過資格賽還有後2輪，必須持續加油堅持下去。
至於女子不定向飛靶，今年將第8次參加亞運的林怡君，前3輪分別射下22、24、24分，總70分暫居第15名。
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