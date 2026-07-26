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中國羽賽／相隔6年再奪千分大賽冠軍 周天成：學習走出低潮

中央社／ 記者黎建忠台北26日電
周天成在中國羽賽男單奪冠。 新華社
周天成在中國羽賽男單奪冠。 新華社

台灣「羽球一哥」周天成，今天在BWF超級1000的中國羽球公開賽，以2比1扳倒法國波波夫，相隔6年再奪千分大賽金盃；他表示相當不可思議，也學習到如何從低潮走出來。

世界羽球總會（BWF）男單排名第6的周天成，今天在決賽以21比15、7比21、21比13擊敗法國好手波波夫（Toma Junior Popov），繼2019年的印尼羽球公開賽後，再奪千分大賽冠軍。

周天成告訴中央社記者，前一場在日本的比賽，狀況調整的沒這麼好，所以首輪就落敗；也因為這樣，就有比較多時間來檢討和反思自己的狀態，對這場中國賽也很有幫助，能成為首位純本土台灣球員奪冠，當然感覺很激動。

周天成提到，2019年首度拿到超級1000等級賽事冠軍後，其實也相隔了6年，這段時間雖然也有奪冠，「但外界總有些質疑，自己也感覺好像也陷入了低潮，一直無緣千分大賽的冠軍。」

他強調，這座冠軍就是學習到如何從低潮重新站起來，「也希望藉此勉勵更多人，只要持續相信自己，持續重複的訓練、找出缺點，一定可以再爬到另一個高峰。」

周天成在今天以36歲又199天的「高齡」，成為BWF史上最年長獲得超級1000等級賽事冠軍的球員，他也搞笑說：「反正已經確定當不了最年輕，就努力一直破最年長的紀錄吧。」

有著堅定信仰的周天成也笑說，「可能是上帝一桶一桶油幫我加進去，才讓我可以撐到最後，其實好幾場打完都精疲力竭，但總是透過禱告讓我又充滿能量。」

周天成預計明天晚上才會抵台，接著投入7月28日開打的超級300台北羽球公開賽；他也對台灣球迷喊話：「我一定會照計畫出賽，雖然不知道身體能恢復多少，但絕對會一場一場努力拚下去。」

周天成 羽球 法國 籃球

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