中國羽賽／1000等級大賽三局拍下法好手 周天成本季男單首冠

我國羽球「一哥」周天成生涯首度打進中國公開賽決賽，今天和法國世界排名16的大波波夫（Toma Junior Popov）對決，小天首局從最多6分落後逆轉，最終在三局大戰以21：15、7：21、21：13迎接本季第一座冠軍，也是生涯第二座超級1000等級大賽金盃。

中國公開賽屬於BWF一年只有四站的超級1000大賽，總獎金高達200萬美元，僅次於年終賽，世界排名第6的小天一路闖關，昨天「寶島內戰」再拍下世界排名13的林俊易，突破2018年和2025年都止步4強的成績，也打進本季第一場決賽，和大波波夫上演生涯第4度對決。

台法好手暌違兩年的交手，近兩次交手都吞敗的小天，首局前段最多陷入6分落後，但8：13時打出一波連拿7分猛攻逆轉，接續又有一波連下5分攻勢，以21：15先下一城。

第二局小天3：7落後下又被大波波夫連拿8分，差距擴大下小天單局只拿7分，讓戰線延長到決勝第三局。

決勝局小天先打出4：0攻勢，換場時領先擴大到11：4，換場後也一路維持優勢，先取得20：11的「冠軍點」優勢，最終在第三個機會逼出大波波夫出界，以21：13奪下1小時又2分鐘大戰勝利。

36歲的小天曾在2019年打下BWF超級1000系列的印尼公開賽冠軍，今天登頂除勇奪個人第二座超級1000分金盃，也帶回14萬美元（約台幣453萬元）的冠軍獎金，且成為超級1000賽事的最年長男單冠軍。