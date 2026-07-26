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桌球／WTT巴西球星挑戰賽 黃愉偼不敵日本好手止步16強

中央社／ 台北26日電
黃愉偼。報系資料照
黃愉偼。報系資料照

WTT巴西球星挑戰賽今天進行女單16強，台灣新秀黃愉偼以11比7、7比11、7比11、6比11不敵日本好手大藤沙月，無緣最終8強門票。

現年23歲的黃愉偼在2週前於巴拉圭舉行的世界職業桌球大聯盟（WTT）亞松森支線賽，包辦女單、女雙2座冠軍，也是今年繼葉伊恬、李昱諄之後，台灣第3名奪支線賽女單冠軍的球員。

黃愉偼轉戰等級更高的巴西球星挑戰賽，被列為大會第13種子的她首輪免戰，接著32強以3比1擊敗德國的希萊納（Franziska Schreiner）。

今天的16強賽，黃愉偼迎戰大會第2種子、世界排名第11的大藤沙月，首局黃愉偼一路落後，但在3比6的時候靠著一波8比1的攻勢逆轉比分，也先收下第1局。

第2局開始黃愉偼失誤過多，儘管一度以7比6領先對手，但隨後大藤沙月連得5分獲勝；第3局戰況如出一轍，黃愉偼曾以7比5領先，但又被對手連得6分逆轉。

關鍵的第4局，黃愉偼在比賽前段還和對手緊咬，就在雙方4比4平手時，大藤沙月連得6分取得6個賽末點，儘管黃愉偼努力追回2分，無奈還是讓出比賽勝利。

另外，台灣男單好手馮翊新今天也在16強以12比10、4比11、7比11、7比11不敵大會第2種子，世界排名第11的法國「眼鏡哥」大李布隆（AlexisLebrun），同樣無緣8強。

巴西 日本 巴拉圭

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