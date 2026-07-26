運動人生／吃盡排頭 只為給孩子公平比賽

考棒球裁判一點都不難，但要真的當上裁判，尤其是女性，在台灣棒球界只能以『嚴峻』兩字形容。」劉柏君說，當裁判是為了給小朋友一場公平的比賽，但她的裁判路卻走得不輕鬆。

證明實力 一年站逾200場裁判

「二○○六年鼓起勇氣報考棒球Ｃ級裁判，報到時，主辦單位對我講的第一句話就是請我不要當裁判。」劉柏君回憶，當時她腦袋裡只有一個念頭，「給孩子一個值得的公平比賽」，因此沒有退縮，努力完成講習、領到裁判證後，努力爭取上場執裁，卻見識到棒球圈長期的性別歧視。

「查某的就是不要、我坐過的椅子，他們就是不坐。」劉柏君說，在那個年代，女生不能摸球隊球員的東西，遇到裁判誤判，也賴給她說因為她摸過壘包，她某次講解規則，當場被喝斥「查某的惦惦，懂什麼。」她笑問記者，你相信這些言語霸凌事件就是發生在不到廿年前的台灣嗎？

「我吃過的排頭，可多了，但為了證明我裁判執法的實力，那段時間根本是當起拚命三郎，只要有機會就努力爭取上場。」她說，遭遇到歧視固然生氣，但她也愈挫愈勇，記得那段時間她一年站了兩百多場裁判，連周間都爭取登場執裁，付出與努力總算獲得較多的正面回饋。

被認可？母笑「怕妳放符仔」

劉柏君說，曾有一名教練用鼓勵與支持的態度告訴她：「我跟球員說你是女性，但都沒有人相信。」她有點哭笑不得，另外有次她跟別的裁判吵架後站上主審位置，有球員跟她說「你不要生氣啦，『你已贏得了我們的尊敬』」讓她欣慰與感動，「我的努力，還是有球員看在眼裡」。

「二○○九年，我出版『靈界的譯者』，加上聯合報記者的報導，外界知道我擔任神明代言人的經歷，其他人對我的霸凌與歧視才比較收斂。」劉柏君說，她發現棒球界愈來愈多人認可、接納她擔任裁判，曾開心地跟父母分享，沒想到母親卻消遣說「這些人是擔心妳會『放符仔』才沒再欺負你啦，不要想太多。」雖是玩笑話，也凸顯了「裁判人生」的艱辛。

想辦裁判學校 培養更多女力

她回憶，二○一一年參加職業裁判受訓，也拿到Ａ級裁判資格，當時都已站過全國協會盃的甲組比賽，連主審都站過，但還是會聽到前輩告訴她「你很努力，以後的少棒、女棒就讓你去站！」這類的話讓她不禁感嘆這不是真的性平，直到今天還是一樣，只是今天大家「演」得比較好，比較假裝尊重、裝文明，棒球界「男尊女卑」的刻板形象尚未完全修正。

「我以前很討厭通靈少女電視劇，覺得自己的努力不會被看見。」劉柏君表示，以前對通靈標籤撕不掉會很生氣，但現在已釋懷了，因為有這部電視劇而讓她的聲音被聽見，很感恩，「我現在身分更像是在當女性運動員的『乩童』，幫其他女性運動員『附身』講話」。

美國女子職業棒球聯盟第一個賽季即將登場，劉柏君已受邀在選秀賽登場執裁。她說，希望有朝一日有機會在台灣成立裁判學校，培養更多女性加入棒球圈，現階段就是全力做好弱勢運動兒少、女性運動性平、兒少運動保護，也希望能透過女性運動、運動平權，讓台灣走向國際舞台。