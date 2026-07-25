快訊

主辦喊破20萬人上凱道反毒油！「大怒吼」超過1分鐘 遊行全程無衝突

怕虧損？泰山前、現任總座疑早知致癌油仍販賣 法院羈押理由出爐

風水輪流轉？台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／T聯賽開幕戰助隊取勝獲MVP 林昀儒為自己表現打101分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒檔案照。新華社
林昀儒檔案照。新華社

日本最高層級職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」，今天在新竹縣體育館首度舉行海外開幕戰，其中晚間登場的男子組賽事，由林昀儒所屬的木下Meister東京出戰T.T埼玉，在林昀儒於第3點男單成功守成下，最終東京就以4：0直落三擊敗埼玉。

T聯賽史上首場海外開幕戰今天在新竹縣登場，我國兩大球星鄭怡靜、林昀儒也分別代表所屬球隊登場，其中在晚間登場的男子組賽事中，就由林昀儒所屬的東京出戰埼玉，現場也吸引超過5000名球迷進場觀賽。

在首點雙打賽事中，東京派出丹羽孝希／吉村和弘出戰埼玉酒井明日翔 / 木造勇人，最終以11：8、11：8勝出。隨後吉村和弘又在第二點單打提拍上陣，出戰有延大夢，最終再以11：3、11：5、11：10直落三取勝，展現絕佳狀態，也幫助東京取得2：0領先。

第三點的單打則是上演今晚重頭戲，由林昀儒披掛上陣出戰埼玉木造勇人，在雙方世界排名有著不小差距下，林昀儒在首局賽事就展現壓倒性實力，僅失掉3分就以11：3先下一城。

第二局林昀儒再度打出4：1的開局攻勢，僅管局末木造勇人急起直追追到僅剩2分差距，但林昀儒也頂住壓力，以11：8連下兩局，最終林昀儒在第三局再以11：3勝出，在東京已確定取勝的情況下，比賽仍進行第四點賽事，由東京朴康賢出戰埼玉曾根翔，最終朴康賢以3：2勝出，幫助東京以4：0取勝，搶下開幕戰勝利。

賽後林昀儒不僅獲選為單場MVP，今天賽事也在他與鄭怡靜加持下創下T聯賽最多人觀賽紀錄，賽後他說：「非常開心，首先還是要感謝T聯賽和木下球隊的大家支持促成這比賽，看到那麼多人來有點緊張，但是因為你們有來支持，今天也發揮不錯，希望大家喜歡。」

談到今天以地主身份在T聯賽出賽，林昀儒也給自己表現打了101分，「今天感覺很不一樣，很新鮮的體驗，今天有大家加油也比較有力氣。賽前也不會想到能拿到這樣勝利，4：0代表大家都做好準備、拚盡全力。」

林昀儒 東京 鄭怡靜 籃球

延伸閱讀

桌球／T聯賽首次海外開幕戰新竹登場 林昀儒坦言緊張加倍特訓

桌球／暌違多時「回家」作戰 林昀儒、鄭怡靜盼重溫熱情加油聲

中國羽賽／林俊易晉級4強內戰周天成 台灣男單預約決賽門票

桌球／日本桌球T聯賽將登場 張本美和來台想喝很多珍奶

相關新聞

中國羽賽／周天成內戰退林俊易 本季首闖決賽對決法好手

我國羽球「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易名古屋亞運一同出征前，中國公開賽先隔網對決，兩人今天四強賽上演「寶島內戰」，世界排名第6的小天技高一籌，以21：18、21：17勝出，闖進本季第一場決賽，明天將對決法國世界排名16的大波波夫（Toma Junior Popov），尋求生涯第一座中國公開賽冠軍。

桌球／T聯賽開幕戰助隊取勝獲MVP 林昀儒為自己表現打101分

日本最高層級職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」，今天在新竹縣體育館首度舉行海外開幕戰，其中晚間登場的男子組賽事，由林昀儒所屬的木下Meister東京出戰T.T埼玉，在林昀儒於第3點男單成功守成下，最終東京就以4：0直落三擊敗埼玉。

古蹟變身鋼鐵擂台 全球極限體能鋼鐵大賽前進府城天后宮

由台中市政府辦理的國際體能界年度盛事「2026全球極限體能鋼鐵大賽」宣傳熱度持續升溫，「北中南移地訓練」首站今天移師台南，在國定古蹟祀典大天后宮前廣場熱血開練。來自各地的運動愛好者迎著晨曦挑戰體能，讓擁有三百多年歷史的府城信仰中心化身戶外鋼鐵擂台；現場邀請人氣健身創作者及專業教練共同帶練，活動開放報名即秒殺額滿，不僅展現全民健身熱潮，也為10月將於台中登場的正式賽事提前暖身，再次掀起極限體能運動話題。

桌球／日本T聯賽首次海外開幕戰竹縣登場 楊文科、鄭怡靜開球揭幕

日本最高層級職業桌球聯賽Nojima T.LEAGUE 2026-2027賽季今天開幕，聯盟史上首場海外開幕戰首度移師新竹縣立體育館。新竹縣長楊文科與桌球名將鄭怡靜共同開球，象徵賽事正式揭幕，也展現新竹縣承辦國際大型體育賽事及推動國際體育交流的成果。

全球極限體能鋼鐵大賽前進府城天后宮 台南首站秒殺額滿

「2026全球極限體能鋼鐵大賽」移師台南，首站活動於祀典大天后宮前廣場熱血開練，報名即秒殺額滿，吸引各地運動愛好者參與。運動局長游志祥強調將極限體能運動與古蹟文化結合，讓運動走進城市文化地景。

桌球／T聯賽開幕戰首度海外開打 鄭怡靜被主場應援感動到雞皮疙瘩

日本最高層級職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」首度將海外開幕戰搬至台灣，今天於新竹縣體育館熱烈登場，下午女子組賽事，由我國桌球一姊鄭怡靜與日本一姐張本美和所屬的木下Abyell神奈川，對決TOP少女名古屋，最終神奈川以1：3吞敗，儘管沒能搶下勝利，兩位球星賽後皆對台灣球迷展現出的超高熱情深感感動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。