桌球／T聯賽開幕戰助隊取勝獲MVP 林昀儒為自己表現打101分

日本最高層級職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」，今天在新竹縣體育館首度舉行海外開幕戰，其中晚間登場的男子組賽事，由林昀儒所屬的木下Meister東京出戰T.T埼玉，在林昀儒於第3點男單成功守成下，最終東京就以4：0直落三擊敗埼玉。

T聯賽史上首場海外開幕戰今天在新竹縣登場，我國兩大球星鄭怡靜、林昀儒也分別代表所屬球隊登場，其中在晚間登場的男子組賽事中，就由林昀儒所屬的東京出戰埼玉，現場也吸引超過5000名球迷進場觀賽。

在首點雙打賽事中，東京派出丹羽孝希／吉村和弘出戰埼玉酒井明日翔 / 木造勇人，最終以11：8、11：8勝出。隨後吉村和弘又在第二點單打提拍上陣，出戰有延大夢，最終再以11：3、11：5、11：10直落三取勝，展現絕佳狀態，也幫助東京取得2：0領先。

第三點的單打則是上演今晚重頭戲，由林昀儒披掛上陣出戰埼玉木造勇人，在雙方世界排名有著不小差距下，林昀儒在首局賽事就展現壓倒性實力，僅失掉3分就以11：3先下一城。

第二局林昀儒再度打出4：1的開局攻勢，僅管局末木造勇人急起直追追到僅剩2分差距，但林昀儒也頂住壓力，以11：8連下兩局，最終林昀儒在第三局再以11：3勝出，在東京已確定取勝的情況下，比賽仍進行第四點賽事，由東京朴康賢出戰埼玉曾根翔，最終朴康賢以3：2勝出，幫助東京以4：0取勝，搶下開幕戰勝利。

賽後林昀儒不僅獲選為單場MVP，今天賽事也在他與鄭怡靜加持下創下T聯賽最多人觀賽紀錄，賽後他說：「非常開心，首先還是要感謝T聯賽和木下球隊的大家支持促成這比賽，看到那麼多人來有點緊張，但是因為你們有來支持，今天也發揮不錯，希望大家喜歡。」

談到今天以地主身份在T聯賽出賽，林昀儒也給自己表現打了101分，「今天感覺很不一樣，很新鮮的體驗，今天有大家加油也比較有力氣。賽前也不會想到能拿到這樣勝利，4：0代表大家都做好準備、拚盡全力。」