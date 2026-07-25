聽新聞
0:00 / 0:00
桌球／日本T聯賽首次海外開幕戰竹縣登場 楊文科、鄭怡靜開球揭幕
日本最高層級職業桌球聯賽Nojima T.LEAGUE 2026-2027賽季今天開幕，聯盟史上首場海外開幕戰首度移師新竹縣立體育館。新竹縣長楊文科與桌球名將鄭怡靜共同開球，象徵賽事正式揭幕，也展現新竹縣承辦國際大型體育賽事及推動國際體育交流的成果。
本次賽事由新竹在地品牌「蛋牌（the egg）」、日本T.LEAGUE與新竹縣政府合作舉辦，集結男女子四支職業勁旅，並邀請台灣名將林昀儒、鄭怡靜返台參賽。開幕儀式由楊文科與鄭怡靜共同開球，為聯盟史上首場海外開幕戰揭開序幕。
楊文科表示，感謝日本T.LEAGUE及在地品牌「蛋牌」總經理陳昱成促成賽事落腳新竹縣，讓聯盟首場海外開幕戰在新竹縣體育館舉行，深感榮幸。他指出，新竹縣長期投入各項運動發展，全力支持國際賽事舉辦，並期盼青年選手透過觀摩世界級球員競技，汲取經驗，未來站上國際舞台。
新竹縣政府教育局表示，縣府近年持續完善運動場館、爭取大型國際賽事，此次T.LEAGUE海外開幕戰選在新竹縣立體育館，不僅肯定新竹縣場館與辦賽能力，也讓新竹站上國際體育舞台，展現運動城市實力。
賽事邀請新竹縣小小桌球選手擔任進場球童，近距離感受世界級球員風采。中場表演則由金曲客語歌手黃子軒攜手北埔國小「陽陽北埔合唱團」演出，展現新竹客家文化特色，迎接日本及各地球迷。
教育局長蔡淑貞表示，期盼透過T.LEAGUE海外開幕戰深化台日體育與文化交流，讓新竹縣成為台日體育交流平台。本次賽事焦點為旅日名將林昀儒、鄭怡靜返台出賽，分別代表木下Meister東京、木下Abyell神奈川迎戰日本勁旅，讓台灣球迷在家門口欣賞世界級職業桌球賽事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。