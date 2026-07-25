全球極限體能鋼鐵大賽前進府城天后宮 台南首站秒殺額滿

由台中市政府辦理的國際體能界年度盛事「2026全球極限體能鋼鐵大賽」宣傳熱度持續升溫，「北中南移地訓練」首站今（25）日移師台南，在國定古蹟祀典大天后宮前廣場熱血開練。來自各地的運動愛好者迎著晨曦挑戰體能，讓擁有三百多年歷史的府城信仰中心化身戶外鋼鐵擂台；現場邀請人氣健身創作者及專業教練共同帶練，活動開放報名即秒殺額滿，不僅展現全民健身熱潮，也為10月將於台中登場的正式賽事提前暖身，再次掀起極限體能運動話題。

運動局長游志祥表示，台南訓練營以「南部－古都訓練」為主題，特別選在歷史悠久的祀典大天后宮前廣場舉辦，將極限體能運動與古蹟文化巧妙結合，打造全台少見的戶外訓練場域。活動自上午7時展開，學員們在晨光映照下揮灑汗水，不僅突破傳統健身房的訓練框架，更讓運動走進城市文化地景，展現全民運動與地方特色融合的嶄新樣貌。

游局長說明，本次訓練營安排專業教練帶領學員進行動、靜態暖身，並規劃五大訓練關卡，包括波比跳、壺鈴農夫負重行走、沙袋負重行走及200公尺跑步等循環訓練，透過完整賽事模擬訓練（Workout），讓參與者提前體驗10月推廣組競賽內容與節奏。無論是初次接觸極限體能的新手，或已有健身基礎的運動愛好者，都能在專業教練引導下循序漸進挑戰自我，提前累積實戰經驗，為正式賽事做好準備。

全球極限體能鋼鐵大賽前進府城天后宮。 台中市政府運動局提供

此次「台南站」開放報名即迅速額滿，活動不僅邀請人氣健身部落客王小柔等 4 位 KOL 共襄盛舉，更讓學員在三百年歷史的信仰中心前挑戰極限，深刻體驗運動與地方文化交融的獨特儀式感，參賽者除可獲得限定紀念服與完訓好禮外，更在難得的移地訓練中突破自我，進一步帶動全民規律運動的風潮。

運動局表示，「北中南移地訓練」系列活動下一站將於8月移師台北，持續邀請健身創作者、專業教練及運動達人帶領民眾實地體驗賽事項目，透過巡迴訓練持續累積賽事熱度。相關活動時間、地點及報名資訊將於近期公布，歡迎全台運動愛好者持續關注官方社群，把握機會加入鋼鐵訓練行列，一同迎接10月國際賽事到來。

全球極限體能鋼鐵大賽前進府城天后宮。 台中市政府運動局提供

運動局補充，「2026全球極限體能鋼鐵大賽」將於10月17日至18日在台中市政府1樓廣場盛大登場，今年規劃菁英組、推廣組及首度推出的「健身房對抗賽」三大組別。其中，菁英組線上預賽報名至7月26日止，推廣組及健身房對抗賽則開放報名至8月23日或額滿為止。賽事冠軍最高可獲美金1萬2,000元獎金，活動全程免費開放觀賽，現場並規劃運動健身博覽會，誠摯邀請全台民眾10月齊聚台中，共同感受國際級極限體能賽事的熱血魅力，見證鋼鐵王者誕生。