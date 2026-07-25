桌球／T聯賽開幕戰首度海外開打 鄭怡靜被主場應援感動到雞皮疙瘩

日本最高層級職業桌球聯賽「Nojima T.LEAGUE」首度將海外開幕戰搬至台灣，今天於新竹縣體育館熱烈登場，下午女子組賽事，由我國桌球一姊鄭怡靜與日本一姐張本美和所屬的木下Abyell神奈川，對決TOP少女名古屋，最終神奈川以1：3吞敗，儘管沒能搶下勝利，兩位球星賽後皆對台灣球迷展現出的超高熱情深感感動。

本次海外賽吸引超過5000名球迷進場，在第一點雙打與第四點單打兩度登場的鄭怡靜坦言，進場瞬間聽到全場歡呼聲「感動到全身起雞皮疙瘩」，直呼能在家鄉熟悉的場地比賽非常幸福。雖然對於自己出戰雙打與單打皆未能帶走勝利感到遺憾與難過，但看到這麼多球迷支持桌球，心中充滿感謝。

剛邁入職業生涯第20年的鄭怡靜，也分享了長年維持高競技狀態的秘訣，「最重要是對桌球保持熱愛，並且注重身體恢復，訓練之餘有空就是睡覺補眠。」

今天唯一幫神奈川拿下單打勝利的張本美和，則對場邊許多年輕小球迷印象深刻，她笑言雖然主場歡呼聲「沒有怡靜姊那麼大聲」，但能為台灣球迷獻技依然非常開心。談到如何在密集賽事中維持身心靈平衡，張本美和也親切公開自己的三大秘訣，「第一是透過吃美食滿足身心；第二是利用休假追星；第三則是去想去的地方旅遊放鬆。」

儘管神奈川首戰鎩羽而歸，兩位球星皆特別感謝幕後工作人員的付出，並期待未來能有更多高規格國際賽事在台灣舉行。